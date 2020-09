Nación deberá fijar los precios de la materia prima yerbatera - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

El directorio del Instituto Nacional de Yerba Mate deberá pedir un laudo (definición) sobre el futuro valor de la hoja verde de yerba y yerba mate canchada de octubre próximo a marzo de 2021. Fue así ya que ayer no se logró un consenso y parte del sector industrial pidió expresamente que sea la autoridad nacional la que fije los próximos valores. Desde la producción consideraron que la decisión no cambia mucho la cotización de la materia prima, que seguiría faltando hacia el año próximo.“Lamentablemente teníamos esperanza de lograr un acuerdo aquí en el instituto, pero el sector industrial de Corrientes presentó una nota pidiendo el laudo. Justificaron el pedido porque no estaban dadas las condiciones para oficializar un aumento por la materia prima. Eso cerró todo tipo de negociaciones que pudimos haber tenido”, explicó ayer Jonás Petterson, director representante de la producción en el Inym.La definición tajante de ayer sorprendió a varios representantes que pensaron estar “cerca” de lograr un acuerdo por un valor que se acerque a los precios que se pagan actualmente por la materia prima yerbatera.Se recordó, en tanto, que actualmente el kilo de hoja verde cotiza a unos 35 pesos y la yerba mate canchada ronda los 120 pesos. Y con dichos valores se estaría cerrando la cosecha gruesa que culmina el 30 de septiembre.En tanto, octubre y noviembre son meses en los que está prohibido cosechar, por el cuidado que requieren las plantas de yerba mate para recuperar algo de brotación hacia diciembre.Sobre la definición por parte de Nación, Petterson explicó que el hecho “no cambia demasiado la situación a corto o mediano plazo. La escasez de hoja verde se seguirá viendo el año próximo y es natural que el precio siga subiendo. La idea nuestra como sector era que el precio suba escalonadamente hasta acercarse a lo que se está pagando, que es el valor real”, definió.Sobre los precios actuales, el directivo de los colonos consideró que frente a otros años, los valores de la presente zafra fueron muy buenos y aconsejó invertir en mejorar la eficiencia productiva.“Siempre tratamos de advertir y aconsejar a los productores que aprovechen este tiempo para invertir y mejorar su maquinaría. Hay que tratar de ser más eficiente para poder estar mejor posicionado. No podemos decir que fue un año espectacular porque todavía nos restan unos meses para andar, pero hasta ahora el precio pagado fue mucho mejor y la tendencia es que el año que viene se siga pagando un poco más”.Sobre la definición de precios, el representante de Corrientes, Esteban Fridlmeier, explicó que es compleja la postura por los montos que debería tener la materia prima.“Ahora la pelota la tiene el Estado nacional. Hubo una posición de los productores molineros de Corrientes que pidieron el laudo y fue una de las no coincidencias dentro del sector industrial. Ellos consideran que así como el Estado define sus precios, debe fijar también el valor de la materia prima”, comentó y diferenció: “La Cámara de Molineros, por su parte, pidió seguir la grilla de costos del Inym (de unos 25 pesos por kilo de hoja verde). Mi voto también fue para seguir los valores del Inym” .Así las cosas, en la votación hubo tres posturas: la producción, trabajadores rurales, cooperativas y gobierno de Misiones votaron para llegar a un precio de unos 34 pesos.Un director por la industria de Corrientes pidió el laudo de Nación.En tanto, el resto de la industria, los secaderos y el gobierno de Corrientes apoyaron respetar un valor fijado por la grilla de costos del Inym.Sobre la resolución de los próximos precios, Fridlmeier apuntó que “es una cuestión que excede a las matemáticas. Es difícil el panorama y es una pena que tengamos a volver a pasar estos momentos. Tanto en Misiones como en Corrientes necesitamos que todos los eslabones de la cadena productiva tengan prosperidad”.Desde el sector industrial se había manifestado con anterioridad la necesidad de poder elevar los precios de la yerba mate a salida de molino.