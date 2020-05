Nació Milo, hijo del ex tenista misionero Chucho Acasuso

Lunes 4 de mayo de 2020

“Todo el mundo me decía que ser padre era lo mejor que te podía pasar en la vida, que el amor que sentís por un hijo no se compara con nada, que ese camino hay que recorrerlo sin dudarlo. Me dijeron esto y mucho más. Pero hoy comprobé que se quedaron cortos, porque la felicidad que siento es absoluta y no se compara con nada”.Son las palabras que escogió el reconocido ex tenista misionero, José Chucho Acasuso, para dar a conocer una de las noticias más importantes de su vida: se convirtió en padre.“Bienvenido Milo. Con tu mamá estamos orgullosos y felices de traerte a este mundo y esperamos estar a la altura como padres”, continuó el deportista en su cuenta oficial de Instagram. El texto acompaña una tierna foto del recién nacido, que posa dormido al momento de la captura.La imagen, a las pocas horas de ser difundida, replicó cientos de Me gusta y mensajes de buenos deseos y felicitaciones para la flamante familia.Algunos meses atrás, Chucho había utilizado su Instagram para dar a conocer la noticia de que, junto a su pareja Micaela Morán, esperaban al niño.En aquel entonces, el misionero ya había compartido una foto junto a Micaela en que ya confirmaban el sexo del bebé y el nombre que habían elegido para el pequeño. “Hola Milo, con tu mamá te estamos esperando”, decía el posteo.En diálogo con El Territorio Acasuso había confesado que “sí, buscamos al bebé y por suerte Micaela quedó embarazada rápido. Hace dos años que estamos juntos y todo se dio muy rápido”.Sobre sus sensaciones de ser padre por primera vez, el ex 20 del mundo de la ATP dijo que “es una gran felicidad”.