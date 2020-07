Nació en Posadas hace 28 años, pero no existe legalmente

Martes 7 de julio de 2020 | 01:00hs.

Diego Valenzuela (28) es un joven que nació en Posadas pero vive en Puerto Iguazú desde que tiene 4 años y cursó sus estudios primarios en la Escuela 164 del barrio Villa Nueva. Sin embargo, legalmente no existe para el Estado, ya que no fue inscripto en el Registro de las Personas, por lo tanto es una persona indocumentada y no puede acceder a un trabajo en blanco y mucho menos reconocer a su pequeño hijo.





“Lo que me han contado mis tíos, porque mi abuelo era una persona de pocas palabras, es que nací con la ayuda de una partera en la chacra y como no presenté ningún tipo de problema de salud, no me llevaron al hospital. Lo que sé es que siempre me manejé sin DNI hasta ahora, que no puedo salir de mi casa por la cuarentena porque si me piden el documento me van a llevar preso”, contó.





Tiene 28 años y está en pareja con una joven con la que tuvo un hijo que actualmente tiene un año. El pequeño no lleva su apellido, ya que no puede acreditar su identidad.





“Fui hasta noveno grado de caradura porque cada vez que me pedían la fotocopia del DNI les decía que me había olvidado, no quería decir que no tenía. Mi abuelo intentó tramitarme el DNI, pero como siempre le salía un trabajo, quedaba en la nada”, relató.





Él también intentó hacerlo varias veces, pero por cuestiones laborales no pudo completar los trámites. “Fui varias veces, tenía que hacerme un examen médico para determinar mi edad, pero nunca pude terminar los trámites. Yo soy changarín, hago trabajos de albañilería y arreglo motos. Cuando hay trabajo voy a trabajar, entonces no logré terminar los trámites”, expresó.





En dialogo con El Territorio, Valenzuela contó que conoce muy poco de su historia, ya que su madre padece retraso madurativo y no se comunica con normalidad.Es así que Diego siempre estuvo a cargo de su abuelo, que por sus enfermedades y el trabajo no dispuso del tiempo para tramitar la documentación de su nieto.Todo lo que sabe de su nacimiento se lo dijeron su abuelo y sus tíos. Según ellos, nació el 10 de diciembre de 1992 y cuando tenía 4 años se mudaron a Iguazú.El joven indicó que nunca salió del país, que en algunas ocasiones viajó a Posadas, pero nunca le solicitaron el documento de identidad.“Vivo como puedo, haciendo lo que se puede, pero lo que mas quiero es tener el documento para poder buscar un trabajo fijo y salir adelante”. recalcó.