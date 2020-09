“Nací en el lugar equivocado, pero voy a morir en el lugar correcto” - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020

Tras haberse curado de coronavirus, Hernán Drago charló con Alejandro Fantino en Fantino a la tarde (América) y le contó que siente que su lugar en el mundo es el sur de la Argentina, especialmente Bariloche.El modelo y panelista le reveló al conductor que está planeando, en un futuro cercano, alejarse para siempre de Buenos Aires para instalarse en su destino favorito, en donde tiene hermosas cabañas.“Ese es mi lugar en el mundo, es donde aspiro a irme a vivir en un futuro ya cercano... Dentro de 5 o 6 años, Cuando fui de viaje de egresados a Bariloche, a los 18 años, uno va con otra cabeza porque vas pensando en tu compañerita, en pasarla bien... En mi caso, yo me enamoré del lugar y me prometí pasar mucho tiempo allí. Siempre fui muy amante de la naturaleza y después, cuando la conocí a Barbi, que fue mi mujer durante 20 años, empezamos a frecuentarlo y me enamoré del lugar. Tengo la cabaña en el cerro Otto, es la última, allá bien arriba, y tiene una vista soñada”, contó.Además, remarcó que piensa mucho en qué trabajos aceptar. ¿El motivo? Siempre se reserva un lugar para viajar al sur y ponerse en contacto con la naturaleza. “Le hago mucho caso a lo que me pasa y cuando lo que me pasa es tan de raíz, tan natural, no me dejo invadir por propuestas televisivas que me demanden tanto como para no poder ir a mi lugar en el mundo”, explicó.Antes de cerrar, volvió a remarcar sus ganas de instalarse definitivamente en Bariloche. “Yo tengo muy claro que quiero ir a morir allá y cuando me preguntan ‘¿vos naciste ahí?’ respondo que no, que nací en el lugar equivocado, pero que voy a morir en el correcto. Por eso te digo que me quiero ir a vivir allá con 50, 52 pirulos. Me quiero ir en plenitud, no a los 75 años que empezás con problemas, quiero ir a disfrutar”, sentenció.