Músico reclama que no puede ver a su hija desde hace 2 años - El Territorio Misiones

Lunes 24 de agosto de 2020 | 01:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Él tocando la batería y ella maravillada observando a su papá. La foto sintetiza la relación que tenía Adrián Maisano con su hija, hoy de 10 años y a la que hace casi dos que no puede ver, según lamentó con la emoción convertida en lágrimas de impotencia.Maisano y la madre de la niña se separaron el 20 de octubre del 2018 después de una fuerte discusión que derivó en un hecho de violencia que él nunca negó, aunque en el ámbito judicial cada una de las partes contó su versión de la historia, como es habitual que ocurra.De todas formas, en primera instancia la mujer no radicó ninguna denuncia, al punto que ese mismo día el hombre le pidió prestado el coche para buscar algunas cosas y, a la vuelta, lo acompañó su hija.Incluso, en días posteriores Maisano y su ex mantuvieron un cordial contacto por redes sociales, sobre todo en función de preservar el bienestar de la menor.Luego, según afirmó, la mujer habría impedimento sistemáticamente el contacto, por lo que tras 18 días sin poder ver o hablar con su hija, el músico se presentó en la casa para saludarla.Pero el reencuentro no fue el soñado, ya que al ver a su progenitor la niña le dijo: “Tengo miedo de que mates a mi mamá y me secuestres. Yo soñé que venías con la moto, matabas a mi mamá y me secuestrabas”, recordó.Y agregó: “Cuando me nombró el secuestro, inmediatamente recordé que fue el último evento que la madre tuvo con su propio papá, a los cuatro años. Y al otro día me denunció, porque me acerqué a mi hija”.Por ello, según Maisano, “hace dos años no puedo ver a mi hija por la manipulación de la madre”, lo que impide la revinculación.En diálogo con El Territorio, el ex baterista de Superchango -reconocida banda de rock nacional en los 90- exhibió una serie de pericias ordenadas por el Juzgado de Familia de Oberá que dan cuenta de rasgos de la personalidad y del accionar de la madre de su hija.Según la acompañante terapéutica que trabaja en la revinculación, se nota un “intento sostenido de la madre de impedir y obstaculizar el vínculo” con el padre.En tanto, en su informe el psicólogo designado para evaluar a las partes señaló que la mujer registra una “tendencia a acaparar todo el espacio posible invadiendo el espacio ajeno”.De todas formas, las pericias y pruebas chocan contra la negativa de la nena de ver a su padre, lo que estanca la cuestión.Por ello, según Maisano, “el tema es demostrar la manipulación”, al tiempo que indicó que “el juez de Familia ordenó la revinculación con una acompañante terapéutica y sólo la primera vez mi hija se bajó del coche. Incluso graba todo para que escuche la madre. Entonces está claro que el grado de manipulación es tremendo”.Para Maisano es fundamental “cortar el daño” a partir de la revinculación, para lo que deberían darle la guarda de su hija, o en su defecto a la abuela paterna, mientras la madre hace un tratamiento.“Pero el juzgado no me está ayudando. Por la pandemia se atrasó todo, después se acordaron dos videollamadas, el 4 y el 6 de agosto, y en la segunda mi hija ni me contestó. Es decir que en dos días se produjo un retroceso. Por eso considero que lo más adecuado es parar el daño y para ello lo primero es el cambio de residencia, como propuso la terapeuta”, detalló.Incluso reconoció que “si la única solución que me puede dar la Justicia es que termine en una institución del Estado hasta que psicológicamente pueda verme, hagámoslo porque el tiempo que sigue pasando no ayuda”.Maisano y la madre de su hija son oriundos de Buenos Aires, se casaron en 2005 y en 2006 se mudaron a Oberá, una ciudad que les gustó para formar una familia. Tras cinco embarazos fallidos, en 2010 nació su hija.“Vivíamos muy bien, hasta que en enero del 2018 mi suegra se mudó al mismo terreno. Diez meses después la pareja estaba desintegrada y no pude ver más a mi hija porque a la madre se la activó como un chip de repetir su historia, ya que ella no ve a su padre desde los cuatro años”, reflexionó el músico.Es más, calificó a su ex como “una persona maravillosa que no concibo que le esté haciendo tanto daño a nuestra hija, al menos que esté enferma. Creo que no puede evitar repetir la historia que vivió con la mamá”.Según el entrevistado, el 20 de octubre del 2018 se dio un único hecho de violencia que derivó en la separación.“Me pegó y me defendí, la tomé de los brazos y por eso tuvo moretones. Me pegó en la cara y la saqué para impedir que me siga pegando, pero ella dice que traté de ahorcarla hasta matarla. El hecho ocurrió, pero no como después dijo ella. Es más, ese día ella quería que me quede; pero después de eso no me podía quedar”, subrayó.Luego de aquel evento se mudó a la casa de su mamá y cinco horas después llamó a su ex para pedirle el coche y mudar sus cosas.“Fui, me prestó el auto y me vine con mi hija para acá, porque ella me quiso acompañar. Al día siguiente charlamos por Messenger y me dijo que iba a permitir que vea a mi hija. Nunca imaginé que 19 días más tarde me denunciaría porque supuestamente la quise ahorcar, y todo porque fui a ver a mi hija”, lamentó.