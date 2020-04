Murió una joven argentina por coronavirus en Los Ángeles que fue rechazada 3 veces para hacerse el test

Sábado 4 de abril de 2020 | 09:40hs.





"Hace 5 días que estoy aislada, sola con mi marido. Gracias a él creo que sigo viva. Estamos en Los Ángeles, lejos de casa, y solos", relató Halberian. Según la explicación, los síntomas de la enfermedad habían comenzado el 17 de marzo y fue rechazada tres veces antes de que le hicieran el hisopado.



"Los hospitales están que desbordan, no te pueden mantener salvo que te estés muriendo. Tuve que ir tres veces a la guardia para que me hagan el test", publicó Andie en redes sociales.





Después, contó detalles sobre su estado de salud: "Hace 5 días que no puedo respirar, estoy con vómitos violentos y estuve en la sala de Emergencias tres veces en menos de dos días. Me deshidraté mal y estoy con fiebre". Y agregó: "Para los que me conocen y saben tengo una alta tolerancia para el dolor. Esto no se compara con nada que viví. Sigo sin poder respirar bien, no duermo, me duele todo el cuerpo".





La mujer estaba radicada hace más de 20 años en la ciudad de Nueva York y hace menos de un año se había casado con el noruego Lars Christian Ottesen, en una ceremonia que se realizó en una quinta en la provincia de Buenos Aires.





Sonia Halberian, la mamá de la mujer, publicó distintas imágenes en su cuenta de Facebook en los últimos días, donde amigos y familiares seguían las actualizaciones de la enfermedad de su hija mayor (tiene además un hijo y otra hija).



"Andie, para cuando despiertes. Floreció hace dos días. ¡Casualidad! Tu flor favorita", escribió una semana atrás la mamá de la víctima y acompañó la publicación con una foto de un jazmín.



La mujer (que perdió a su marido en 2005) publicó este jueves una foto de una vela encendida y recibió cientos de comentarios de apoyo. "Qué lindo sería despertar y saber que salimos de esta pesadilla", había escrito una semana atrás.



Estados Unidos es uno de los países más afectados por el coronavirus en el mundo. Con más de 260 mil infectados, es el que mayor cantidad de casos registra.



Este viernes marcó un récord de 1169 muertos en 24 horas de acuerdo con el balance de la Universidad Johns Hopkins, la mayor cifra diaria hasta ahora en el mundo. Ya son 6058 las víctimas fatales en ese país desde el inicio de la pandemia.

