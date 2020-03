Murió la novia de Ricardo Centurión: sufrió un paro cardíaco mientras manejaba por Lanús

Domingo 29 de marzo de 2020 | 17:59hs.

La novia del Ricardo Centurión, Melody Pasini, murió en un accidente automovilistico este domingo por la mañana. La joven de 25 años estaba realizando la cuarentena en Puerto Madero junto al futbolista, pero había salido de su casa hacia Lomas de Zamora por causas que se investigan.









El accidente, según fuentes policiales, fue en la calle Pergamino al 2900 en Lanús cuando sufrió un paro cardíaco, perdió el control de su auto e impactó con un vehículo que se encontraba estacionado sin ocupantes dentro.





Melody Pasini y el futbolista de Vélez estaban juntos desde hacía más de 4 años. Si bien en el medio hubo algunas interrupciones lo cierto es que la joven estuvo siempre al lado del ex futbolista de Boca, incluso en los momentos más difíciles. Lo acompañó en Genoa, donde casi no jugó y en México cuando durante seis meses vistió la camiseta del Atlético San Luis.







Melody fue parte importante en la vida de Centurión. De hecho, fue ella quién anunció el regreso del talentoso futbolista a Racing, en 2018, después de que el volante coqueteara con la posibilidad de volver a vestir la camiseta de Boca. La Academia quien finalmente puso 4 millones de euros y se quedó con el pase del jugador.







En aquella oportunidad, la alegría de la joven era total: su novio volvía al club de sus amores. Ella utilizó su cuenta de Instagram para darle la primicia a los hinchas.







Sin dudas será un golpe muy duro para el futbolista que hace pocas semanas había sufrido la pérdida de su abuela, una persona de suma importancia en su vida ya que era quién lo motivó para ser futbolista.







Mientras su mamá salía a trabajar, su abuela se encargaba de cuidarlo y de llevarlo a las prácticas de la Academia. "Le debo mucho a ella, fue la que me llevó de la mano a la prueba en Racing", contó en una entrevista hace dos años el mediapunta y agregó: "Cuando mi mamá me iba a ver en las inferiores me inhibía, le pedía que no fuera, estaba acostumbrado a la mirada de mi abuela".