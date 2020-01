Murió la joven china que comió solo arroz durante años para ayudar a su hermano

Jueves 16 de enero de 2020 | 12:00hs.





La joven tenía dos trabajos y había sacado un préstamo para costear sus estudios universitarios. Huérfana desde los 18 años, era la única persona a cargo del cuidado de su hermano, quien padece una rara enfermedad mental que requiere un costoso tratamiento.



La mujer contaba con solo dos yuanes por día (29 centavos de dólar) que destinaba en dos porciones de arroz, mezclado con ajíes, y dos pedazos de pan.



"No soy como otras personas que pueden pedir dinero a sus padres después de gastarlo. No tengo padres", había asegurado a Guizhou City News. "Sabía que había estado desnutrida, pero no podía permitirme el lujo de ir al hospital", continuó.



Cuando compañeros de la facultad la obligaron a internarse y se dio a conocer su situación, ciudadanos chinos iniciaron una colecta solidaria y llegaron a juntar casi 100.000 dólares, que alcanzaban para cubrir la manutención de su hermano y la operación de corazón que ella debía realizarse.



Pese a ello, su cuerpo no aguantó más tantos años de lucha y hambre.

Wu Huayan, la joven china que durante cinco años se alimentó a base de arroz para pagar el tratamiento de su hermano enfermo, murió a los 24 años el pasado lunes en el Hospital Afiliado de la Universidad de Medicina de Guizhou, en la ciudad de Tongren, según confirmaron los medios locales.Wu, que vivía en la provincia de Guizhou, terminó internada por desnutrición a finales del año pasado. Medía 1,35 metros y pesaba tan sólo 21,5 kilos. Además, se le caía el pelo y tenía muy comprometido el corazón.