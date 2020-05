Murió la abuela Laura, la más longeva de las aldeas de Iguazú

Lunes 11 de mayo de 2020

Ceremonia espiritual en el opy Durante la jornada de ayer, los integrantes de la aldea Yasy Porá llevaron adelante el ritual de despedida en el opy (casa de oración) que consiste en cantos tristes, danzas, se utiliza el petyngua (pipa ritual para hacer la ceremonia) y endechas que son expresiones de tristeza por la partida de la morada terrenal. Hoy los restos de la abuela Laura serán inhumados en el cementerio de la aldea, que está ubicado dentro del territorio, a 150 metros de la casa del cacique.

Generalmente la ceremonia de despedida se realiza con los integrantes de la aldea y algunos invitados especiales que pueden ser de otras comunidades de los pueblos originarios.

La aldea Yasy Porá está de luto, ya que su miembro más longevo dejó la vida terrenal. Ante esta situación de emergencia sanitaria, les tocó a sus familiares despedirla de una manera diferente, sin ningún tipo de ritual. La abuela Laura era conocida en la Ciudad de las Cataratas no solamente por ser la madre del cacique Roberto Moreyra, sino también por haber sido inmortalizada en un mural ubicado en pleno centro.No se sabe a ciencia cierta la edad de la abuela Laura, ya que en la época de su nacimiento no se realizaban registros en los pueblos originarios, pero sus familiares aseguran que tenía más de 100 años. Sin embargo, sí contaba con DNI, es decir, era una ciudadana registrada en el sistema. El trámite del documento se concretó con el año en que ella recordaba, o bien, creyó haber nacido.Tuvo tres hijos y ocupó un rol muy importante en la historia de la comunidades guaraníes en Puerto Iguazú.Ayer, partió hacia el Yvy Marae'y, que significa la Tierra sin Mal, el lugar donde van las almas. Los paisanos llamaron a un médico que terminó por confirmar lo inevitable: la muerte.Laura fue considerada como un personaje de sabiduría en las comunidades a las que perteneció.Primeramente, estuvo en Fortín Mbororé, donde fue cocinera de la escuela, durante muchos años, que lleva el nombre de la comunidad.Luego, cuando se produjo una migración de un grupo de jóvenes mbya, acompañó a sus hijos en la creación y crecimiento de la comunidad Yasy Porá, donde pasó a ser una de las sabias ancianas encargadas de formar a los más jóvenes en la cultura y así mantener las raíces del pueblo.La mujer fue inmortalizada en un mural hace en 2017 de la mano del artista plástico Antonio de Olivera, quien se dedicó a inmortalizar la cultura guaraní en lienzos de grandes magnitudes, dando a la conocer a los visitantes la importancia de la cultura milenaria para el iguazuense.Maestros de las escuelas mbya, integrantes de las aldea y la comunidad en general que tuvo la oportunidad de conocerla expresaron su gratitud y deseo a la abuela Laura, un feliz viaje hacia la eternidad.“Gracias infinitas por tu amor, por tu sabiduría, por todo tu legado heredado y compartido. Gracias de corazón por tu bondad y nobleza, Laurita querida”, expresó Javier Rodas, director de la escuela primaria de la aldea en las redes sociales y recordó las palabras de la mujer.Acompañó su dedicatoria con un poema que escribió hace varios años dedicado a ella: “Tengo tiempo para contar las estrellas, tiempo para poner mis sueños al día, para danzar con los pájaros sintiendo el aire fresco del amanecer y hablar en silencio con los animales, con las plantas, con los espíritus”.Desde la Dirección Municipal de Asuntos Guaraníes, Nilda Costa se refirió a la abuela como una joya muy valiosa y enfatizó en la necesidad de cuidar a los ancianos de las comunidades, que hoy en día son 96 distribuidos en las diferentes comunidades.“Yo la conocí a la abuela Laura, hoy me siento triste, una joya más que se fue, pero vamos a seguir acompañando a los que están con nosotros tratando de que reciban la atención y el cariño que se merecen porque son la historia viva de nuestras raíces”, sostuvo.