Murió Javier Musetti

Miércoles 12 de febrero de 2020

En la madrugada de ayer falleció el diseñador Javier Musetti. Sufrió un paro cardíaco cerca de las cinco de la mañana mientras se encontraba en su hogar junto a sus hermanos.

“Estoy muy dolida. En shock. No lo puedo comprender”, indicó Anamá Ferreira, quien fuera su amiga desde hace más de 40 años.

El diseñador era muy amigo de Jorge Ibáñez, y también supo vestir a Graciela Borges, Evelyn Scheidl, entre otras famosas. Comenzó su carrera en la boutique de Silvia Klemensiewicz.

“Hace unas semanas nos juntamos para festejar varios cumpleaños acumulados. Teníamos un grupo de WhatsApp en el cual hablábamos todo el tiempo. Hasta ayer nos mandamos mensajes. No lo puedo creer”, continuó Anamá y lamentó: “Le había prometido un strogonoff y no se lo hice. Qué horror”.

En redes sociales, Musetti aseguraba que su perfil era “eléctrico”. “Sino, qué aburría sería la vida”, escribió en su cuenta de Instagram, la misma en la cual compartió fotos de la salida que compartió el sábado por la noche cuando fue a ver Hello, Dolly!, el espectáculo que encabezan Lucía Galán y Antonio Grimau.

Asistió al teatro junto a Graciela Borges y Evelyn Scheidl, quien lo recordó a través de las redes sociales. “¡Qué gran tristeza, querido Javier! QEPD. Tan buena persona. Te vamos a extrañar”. “Es una tristeza total. Se nos fue...”, volvió a lamentar Anamá Ferreira, quien había hablado en las últimas horas con el diseñador por un video que grabarían juntos.

“Es una amistad de toda la vida. Lo amo. Me acompañó siempre”, destacó. La familia de Musetti envió a sus allegados que se realizará una misa hoy a las diez de la mañana en la capilla del Cementerio de la Chacarita en donde serán despedidos sus restos.

“Tristeza infinita. Todavía no puedo creer que ya no estés con nosostros. Sos mi amigo, mi hermano de toda la vida. Partiste al cielo. Qué tremenda tristeza. No tengo palabras. Cómo te vamos a extrañar. Abrazo a su hermosa familia. Nuestro grupo está muy mal y muy triste”, escribió la ex modelo en su cuenta de Instagram.