Murió Ian Holm, el legendario actor de "El señor de los anillos"

Viernes 19 de junio de 2020 | 11:30hs.

El actor británico Ian Holm murió en Londres a los 88 años, según confirmó su agente."Es con gran tristeza que informo que el actor Sir Ian Holm falleció esta mañana a la edad de 88 años", indicó, en un comunicado que publicó The Guardian. "Murió en el hospital, con su familia y su cuidador", y agregó que su enfermedad estaba relacionada con el mal de Parkinson, que el actor sufría desde hace años. "Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente".Holm comenzó su carrera en el teatro con papeles variados en obras de William Shakespeare. Pero fue con su salto al mundo del cine cuando su figura terminó de despegar. Tuvo papeles secundarios destacados en películas como Alien: el octavo pasajero, Greystoke o Carrozas de fuego.Sin embargo, su interpretación más icónica fue en el universo de El señor de los anillos, donde encarnó al hobbit Bilbo Bolsón. También apareció en la trilogía El hobbit en el papel de un Bilbo anciano.La muerte del actor se conoce unas semanas después de que se disculpara con los fanáticos por no poder participar en una reunión virtual del elenco de la famosa trilogía. "Lamento no verlos en persona, los extraño a todos y espero que sus aventuras los hayan llevado a muchos lugares, estoy encerrado en mi hogar hobbit, o Holm", explicó el actor.Otras de sus películas destacadas son El quinto elemento, El aviador o el filme Desde el infierno, protagonizado por Johnny Depp y Heather Graham, y dirigido por los hermanos Hughes, basado en la historia de Jack el Destripador y el cómic de Alan Moore.Holm fue nombrado por la reina Isabel II comendador de la Orden del Imperio Británico en 1990 y Caballero o Sir en 1998, debido a sus servicios como actor.