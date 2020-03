Murió en Brasil un paciente con sospecha de coronavirus

Lunes 2 de marzo de 2020

Expansión mundial Un australiano de 78 años, ex pasajero del crucero Diamond Princess, en cuarentena en las costas de Japón, fue la primera víctima mortal del nuevo coronavirus en el país, según anunciaron ayer las autoridades sanitarias. Su esposa, de 79 años y también contagiada a bordo del barco, permanece hospitalizada en Perth.

Una habitante de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, dio positivo a la prueba del coronavirus tras regresar de Milán (Italia).

Según el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, la infectada, una joven de 18 años, vivía y estudiaba en la ciudad italiana.

El hombre, que falleció la víspera, era uno de los dos tailandeses en estado grave de los 42 contagiados con el coronavirus y llevaba ingresado desde el 27 de enero.

“Estamos muy preocupados porque recibimos visitantes de todo el mundo”, declaró Andre Sacristin, representante del personal del museo.

Fuera de China se han confirmado casos en más de 60 países. Es especialmente preocupante la situación en Irán, con 54 muertos y 978 casos confirmados, Corea del Sur,con 3.526 casos diagnosticados y 17 muertes.

Fármaco contra el sida tendría éxito en la cura Un tratamiento experimental, basado en uno de los fármacos más utilizados frente al sida desde hace más de una década, ha sido la opción elegida por los facultativos del hospital Virgen del Rocío de Sevilla para tratar con éxito al primer caso de contagio registrado en España del SARS-CoV-2 (Miguel Ángel Benítez, 62 años). Se trata de la aplicación de lopinavir/ritonavir, también usado para prevenir el VIH, junto al interferón beta, una proteína que ayuda a las células a no ser infectadas.

“Es un tratamiento experimental que ha dado buenos resultados frente a otros virus”, explica Albert Bosch, presidente de la Sociedad Española de Virología. “Una de sus mayores ventajas es que son fármacos aprobados y utilizados en otras indicaciones, por lo que no hay dudas sobre su seguridad”, añade.

Trump aumenta controles tras la primera muerte en Estados Unidos

Un paciente brasileño que estaba con sospechas de haber contraído coronavirus en un reciente viaje de crucero por Argentina y cuyo caso era investigado por las autoridades sanitarias, murió en la ciudad de Nova Friburgo, en el estado de Río de Janeiro, según informaron ayer fuentes oficiales.El caso no era considerado todavía oficialmente como sospechoso por el Ministerio de Salud, pero era acompañado por la Secretaría Municipal de Salud de esa localidad en la región serrana de Río de Janeiro, que remitió los exámenes a la cartera ministerial, encargada de las estadísticas y divulgación de datos.El paciente, de 60 años, estaba internado y aislado en el Hospital Raúl Sertá de Nova Friburgo junto a una mujer de 65 años que lo acompañó en el crucero.En la ciudad también fue atendida otra mujer de 60 años que presentó síntomas sospechosos después de haber retornado a Brasil procedente de Alemania y que se encuentra ya sin el cuadro clínico en cuarentena en su casa.El sábado el Ministerio de Salud de Brasil confirmó el segundo caso de coronavirus en un paciente que presentó los síntomas después de volver de Italia y señaló que a pesar de los dos casos contabilizados en el país “no existe evidencia de circulación del virus en el territorio nacional”.El primer caso confirmado fue el de un hombre de 61 años que estuvo en Lombardía, en el norte de Italia, y también en Milán, y volvió a Brasil vía París.Su diagnóstico fue confirmado el miércoles pasado y se convirtió en el primer caso de coronavirus en América Latina.Con un caso en Silicon Valley, otro en un pequeño pueblo de California, otro en Oregón y otro en Seattle, el peor escenario de contagio del coronavirus en Estados Unidos empezó a tomar forma en los últimos tres días.Se trata de casos de “origen desconocido”, es decir, que es por el momento imposible trazar cómo se han contagiado estos pacientes.Para Estados Unidos, desde esta semana el coronavirus de Wuhan ya no es un virus importado de China, ya no vale con vigilar los aeropuertos y cancelar vuelos. El virus se está propagando de forma local por la Costa Oeste del país.La sensación de que se está perdiendo el control de la situación se reforzó el sábado por la mañana al confirmarse el primer fallecido por el coronavirus en el país. En un inicio el presidente Donald Trump había dicho que se trataba de una mujer, con salud delicada y de más de 50 años, a la que calificó de “maravillosa”, pero funcionarios de salud rectificaron la información y detallaron que el fallecido es un hombre que tenía “condiciones de salud subyacentes”.Los casos de origen desconocido son aún “presuntos”, mientras las autoridades sanitarias locales, estatales y federales tratan de investigar la vida de estas personas para encontrar el origen del contagio y para frenar la transmisión.