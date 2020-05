Murió el rapero británico Ty a los 47 años por Covid-19

Viernes 8 de mayo de 2020 | 14:30hs.

Ty murió a los 47 años debido a la pandemia del coronavirus. El sitio GoFundme, que juntaba fondos para ayudar al artista, fue donde se confirmó la noticia.El músico, cuyo verdadero nombre es Ben Chijioke, fue hospitalizado después de dar positivo al COVID-19 y estuvo en coma inducido en los últimos días.Su estado había mejorado y estaba consciente a mediados de abril, pero Ty murió el jueves. "La familia quiere dar las gracias a todos por el apoyo. Ahora quieren que se respete su vida privada, para que puedan hacer su duelo en la intimidad", escribió Diane Laidlaw, organizadora de la colecta.Nacido en Londres de inmigrantes nigerianos, el rapero lanzó su primer disco, Awkward, en 2001. En 2004 fue nominado al prestigioso Mercury Prize, junto a Amy Winehouse y The Streets. Su segundo trabajo fue Upward.Más tarde lanzó otros tres álbumes y colaboró con artistas como De La Soul y Roots Manuva. El último fue A Work of Heart (2018). Formó parte del colectivo The Hip-Hop Shakespeare Company, fundada por el rapero Akala, quien lo recordó en Twitter: “Descansá en el poder. Te vamos a extrañar hermano mayor".