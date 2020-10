Murió el papá de Gimena Accardi: estaba internado por Covid-19 - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020 | 11:00hs.

Después de estar 55 días internado, murió el papá de Gimena Accardi. Hugo había dado positivo en coronavirus y su salud fue deteriorándose en este último tiempo.Ángel de Brito confirmó la noticia en su cuenta de Twitter. “Falleció Hugo, el papá de Gimena Accardi. Tenía COVID y estuvo en coma mucho tiempo. Nico y Gimena fueron a asistirlo todas las veces que se los permitieron. Hugo fue un gran sostén de Gimena en su carrera y en su vida”, escribió el periodista.Hace unos días, en sus redes sociales, la actriz expresó su preocupación por la salud de su papá. “Ahora que me volvió el alma al cuerpo puedo sentarme a escribir esto. Hace 11 días mi papá está internado por COVID positivo con neumonía bilateral, los últimos 7 días entubado en terapia y dormido, peleando entre la vida y la muerte”, escribió a poco más de una semana de la internación de Hugo.La mujer de Nicolás Vázquez recordó que su padre siempre llevó una vida sana y nunca presentó problemas médicos. "Mi viejo es un tipo sano, deportista, tiene 62 años y no se quiere jubilar porque se siente muy joven y ama su trabajo. Jamás tuvo problemas de salud. Juega al fútbol con pendejos y muchas veces ganó el premio a la valla menos vencida porque ataja como los dioses y vuela en cada pelotazo cayendo al piso como un bailarín profesional”, detalló.Accard relató que, debido a las restricciones por el coronavirus, en los primeros meses de la pandemia estaba siempre conectada con Hugo gracias a la tecnología. “Aprendimos a comunicarnos por videollamada, desayunamos, almorzamos y hasta vimos partidos de fútbol de manera online”, aseguró.En un posteo en Twitter, la actriz publicó un mensaje para reconocer a los médicos que atendieron a su papá. “Quiero extender y hacer público mi agradecimiento a todo el personal de la salud del Sanatorio Finocchieto por su trato tan humano con mi viejo y con nosotros. Todo el grupo que estuvo a cargo fue maravilloso, profesionales de primera y muy empáticos. Gracias por esos llamados llenos de paciencia explicándonos todo con detalle, es muy angustiante no poder estar presente o cerca del que está internado en estas circunstancias y recibir sólo un parte por día desesperante. En estas circunstancias y recibir sólo un parte por día desesperante. Las horas se hacen eternas entre llamado y llamado. Gracias, todavía falta mucha recuperación, sigue internado y evolucionando de a poco”, fueron las palabras de la exprotagonista de Separadas.