Murió el Gennio Morricone

Martes 7 de julio de 2020

“Yo, Ennio Morricone, he muerto”. Así empieza una carta escrita por el famoso compositor italiano, fallecido ayer a los 91 años, para despedirse de sus familiares y amigos y en la que “renueva” su amor a su esposa, María.Morricone ya había alcanzado la altura de leyenda, aun antes de su muerte, como autor de algunas de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine.Falleció en la clínica romana en la que permanecía por las complicaciones surgidas tras caerse días atrás y romperse el fémur.Enseguida las puertas de la clínica Campus Bio Médico de la capital se llenaron de prensa y el abogado y amigo del compositor, Giorgio Assumma, salió para leer una curiosa carta de despedida de Morricone.“Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto”, empieza la misiva.El compositor, ganador de dos premios Oscar, explica que sólo hay una razón para despedirse de este modo: “No quiero molestar”.Un recuerdo “particular” se lo dirige a Peppucio, el director Giuseppe Tornatore, para quien trabajó en todas sus películas, y a su esposa, Roberta Pacetti: “Amigos fraternos muy presentes en estos últimos años de vida”, sostiene.También cita a algunos amigos y a sus hermanas; a sus cuatro hijos, y a sus nietos. Y en último pero especial lugar a su esposa, María Travia, con la que compartió su vida desde 1950. “A ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. A ella es mi más doloroso adiós”, termina.Con más de 500 temas musicales a lo largo de su carrera, fue uno de los compositores más influyentes de la industria del cine.Entre sus más renombradas obras se encuentran la banda sonora de El bueno, el malo y el feo (Sergio Leone, 1966), Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988), La misión (Roland Joffé, 1988), Érase una vez en América (Sergio Leone, 1984), Los intocables (Brian de Palma, 1987), Los odiosos ocho (Quentin Tarantino, 2015), entre otros tantos.“Trabajar para el cine fue una experiencia preciosa porque me dio la oportunidad de experimentar con mis ideas, escucharlas interpretadas por una orquesta para luego usarlas en un objetivo preciso”, decía quien cosechó también tres Grammys, cuatro Globos de Oro y un León de Oro honorífico.Personalidades del mundo del cine y la música y el gobierno lo despidieron en las redes.“Recordaremos siempre, con infinito reconocimiento, el genio artístico del Maestro Ennio Morricone. Nos ha hecho soñar, emocionar, reflexionar, escribiendo notas memorables que permanecerán indelebles en la historia de la música y del cine”, escribió en Twitter el primer ministro, Giuseppe Conte. Por su parte, el presidente Sergio Mattarella lo alaba como “un artista distinguido y brillante”. “Músico refinado y popular al mismo tiempo, dejó una profunda huella en la historia musical de finales del siglo XX. A través de sus bandas sonoras, contribuyó en gran medida a difundir y fortalecer el prestigio de Italia en el mundo”, agregó.En tanto, la familia informó que el funeral será privado “por respeto al sentimiento de humildad que siempre ha inspirado los actos de su existencia”.