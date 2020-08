Murió el cuñado de Diego Maradona que estaba internado por Covid-19

Jueves 13 de agosto de 2020 | 09:20hs.

Una triste noticia recibió hoy la familia Maradona: Raúl Machuca, cuñado de Diego, murió hoy de coronavirus luego de estar internado durante 20 días en una clínica de Vicente López.Machuca es el esposo de Rita Maradona, conocida como Kitty, una de las hermanas del entrenador de Gimnasia. Tenía 77 años y no pudo superar una pulmonía que le provocó el Covid-19.Diego Maradona recibió la noticia en su nueva casa en el límite entre La Plata y Brandsen, donde está cumpliendo la cuarentena antes de sumarse a los entrenamientos del Lobo.Machuca estaba grave en el sanatorio La Torre de Vicente Lopez, y según contó su hijo Walter, en un principio no le hicieron el hisopado y le dieron una semana de antibióticos. "Obviamente, después se complicó porque tenía coronavirus", dijo en el programa Implacables de Canal 9.La hermana de Diego también dio positivo al testeo de coronavirus, pero se encuentra en buen estado de salud. El 10 no tuvo contacto con ninguno de lo dos y dio negativo al hisopado que le realizaron el martes por la mañana.De acuerdo a la información que publica el diario El Día de La Plata, Kitty "no presenta síntomas" de la enfermedad.Maradona no está yendo a los primeros entrenamientos de Gimnasia por pedido especial del cuerpo médico del club. Quieren que siga aislado en su casa porque consideran que puede ser un paciente de riesgo teniendo en cuenta sus antecedentes.El entrenador del Lobo, que renovó hasta diciembre de 2021, recién volvería a las prácticas la próxima semana, aunque tal vez esta dura noticia familiar lo termine de convencer de la necesidad de seguir en su casa y no correr ningún riesgo.