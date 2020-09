Murió el cantante de soul Bruce Williamson - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

Bruce Williamson, ex cantante del legendario grupo vocal de soul & blues The Temptations, murió a los 49 años, en su casa de Las Vegas, tras contraer coronavirus luego de una operación de vesícula biliar.Así lo confirmó a través de las redes sociales su hijo, en un sentido mensaje en el que manifestó su tristeza y su agradecimiento, según medios estadounidenses.Nacido en Los Ángeles, Williamson destacó en el género en distintas bandas hasta que en 1994 llamó la atención de Ron Tyson, uno de los miembros del famoso grupo vocal, estrella del sello Motown.Sin embargo, su ingreso a la formación recién se produjo en 2007, debido a que Otis Williams, otro de sus integrantes, se negaba a su incorporación por considerarlo “demasiado gordo”.En 2015, el propio Williamson, tras registrar algunos álbumes junto al grupo responsable de clásicos como My girl y Papa was a rolling stone, se alejó debido a sus problemas de peso. Desde entonces, había intentado una carrera solista en el gospel, pero una larga sucesión de problemas de salud atentaron contra sus planes.