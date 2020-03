Murió el bebé de 10 meses que se había atragantado con una semilla

Viernes 6 de marzo de 2020

Por Griselda Acuña Editora de Actualidad

La fe mueve montañas, se suele decir. La familia Villalba-Posdeley se aferró a la fe hasta el último minuto. Pero la realidad se impuso, el milagro no llegó y el dolor invadió los corazones de todos.

Mateo, de diez meses, murió ayer en horas de la tarde. El diagnóstico final fue muerte encefálica, luego de un accidente doméstico.

Desde hace tres días estaba internado en terapia intensiva, en coma. Se tragó una semilla de la fruta del ligustrín y no entró por la garganta, se fue directamente a las vías respiratorias. Esto bloqueó sus pulmones y le causó un paro cardiorrespiratorio.

Mateo estuvo sin respirar, intentaron reanimarlo, al no lograrlo lo llevaron al Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) de Itaembé Miní y luego lo trasladaron al Hospital Pediátrico.

Su estado era extremadamente delicado y los pronósticos médicos, desalentadores, pese a que los profesionales de la salud hicieron todo lo humanamente posible por salvar su vida.

Mateo era el menor de los hijos del matrimonio compuesto por Yamila Posdeley (26) y Fredy Villalba (32). Completan el clan Aurora (2) y Bautista (4).



Prevención

“La prevención en estos casos es que todos los niños pequeños, menores de 5 años, no deben jugar con objetos pequeños y siempre deben estar al cuidado de un adulto. En el caso de los juguetes, siempre tienen en las recomendaciones y en sus usos, la edad, porque hay partes pequeñas del juguete y eso los chicos lo pueden meter en la boca y cuando se ríen o lloran o gritan, en lugar de irse para la faringe, por el tubo digestivo, se puede ir al respiratorio, como en el caso de Mateo, bloquearle un pulmón provocándole el paro cardiorrespiratorio”, comentó en diálogo con El Territorio Paola Rodríguez, jefa del servicio de Emergencia del hospital de Pediatría.

Consultada sobre si la recomendación es trasladable a las guarderías y jardines de infantes, sostuvo: “Las maestras no piden materiales con las cuales los niños no pueden jugar. Generalmente en los jardines no ocurren estas cosas, esto suele ocurrir en el ámbito del hogar”.

“Un maní también es muy peligroso para que ingieran los niños -siempre haciendo referencia a menores de 5 años- porque ellos se ponen a morder y lo pueden aspirar. Hay un caso muy conocido en la ciudad en el que un chiquito de Posadas fue derivado a Buenos Aires porque acá no se pudo extraer el maní y luego murió”, contó la médica.

Respecto al accionar de los adultos ante un episodio de este envergadura, explicó: “Lo que ocurre es una obstrucción de la vía aérea, por lo tanto el niño queda azul sin poder respirar, es una urgencia, emergencia, deben concurrir al hospital y el pronóstico es siempre reservado dependiendo del tiempo de hipoxia”.

Rodríguez remarcó “por eso es la importancia de que los padres y la comunidad en general sepa hacer RCP (reanimación cardiopulmonar ) y se empapen de las técnicas de primeros auxilios”



En oración

A la espera de un milagro, familiares y amigos se reunieron ayer en un abrazo simbólico al Hospital de Pediatría Fernando Barreyro, de Posadas, para rezar por la salud del pequeño Mateo.

“Todas las oraciones tienen una respuesta de Dios. Y estamos acá esperando la nuestra”, había manifestado Cristian Villalba, tío del niño que concentró todas las plegarias. Ayer, estaba junto a un grupo de la iglesia cristiana evangélica a la que asiste, en oración.