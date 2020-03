Murió Bartolomé Mitre, director del diario La Nación

Jueves 26 de marzo de 2020 | 10:05hs.

En la jornada de ayer, miércoles, murió a los 79 años, el director de La Nación, Bartolomé Mitre. Era tataranieto del expresidente de la Nación entre 1862 y 1868 y fundador de ese diario. Mitre mantuvo el lema de su antepasado, de hacer de ese medio una tribuna de doctrina.Bartolomé nació el 2 de abril de 1940, era hijo de María del Rosario Noailles y de Bartolomé Mitre. Estaba casado con Nequi Galotti, su última esposa, y tuvo cinco hijos: Dolores, Rosario, Bartolomé, Esmeralda y Santos.Cuando se incorporó al diario en 1966 ya era abogado y se acababa de casar por primera vez. Diez años más tarde se convirtió en presidente del directorio.Fue adscripto a la administración, gerente de ventas, subadministrador y administrador del diario, hasta que en agosto de 1982, fue designado al frente de la dirección periodística, un lugar que había dejado vacante su padre, enumeró La Nación.En una entrevista con Jorge Fontevecchia para su libro Periodismo y verdad definió al matutino como “un diario liberal que está más cerca de la derecha. Pero siempre me he resistido a definirlo como de derecha”. A Mitre le interesaba mantener la personalidad histórica de la publicación sin perder de vista los progresos tecnológicos.Al frente del diario fundado en 1870, Intentó diversificar la empresa: fue pionero en tecnología satelital y licitó para un canal de televisión (rechazaron su adjudicación de Canal 2 de La Plata) y compró en los 80 Radio del Plata.En 1995, la familia Mitre dejó de tener la mayoría accionaria del diario cuando los Saguier, descendientes también por parte de madre de la misma familia, adquirieron el paquete mayoritario.Bartolomé conservó todas sus acciones, se mantuvo como director general pero perdió el manejo del diario. Dos de sus tres hermanos (Luis Emilio y María Elisa) se quedaron con el cinco por ciento.Fue miembro del directorio de Papel Prensa S.A., empresa de la que también fue vicepresidente y presidente. Fue asimismo fundador y presidente del Grupo de Diarios América.Apasionado por el periodismo y la historia, era hincha de Racing y jugó al polo por cuatro décadas. También le gustaba el tenis.Se casó tres veces: la primera con Dolores González Álzaga con quien tuvo tres hijos: Dolores, Rosario y Bartolomé. Luego, con Blanca Isabel Álvarez de Toledo, madre de Esmeralda. Su última esposa fue Nequi Galloti con la que tuvieron a Santos.En 2011 recibió un trasplante de riñón. Aunque pudo superar algunas complicaciones, los últimos años estuvieron atravesados por varias internaciones.La Nación destacó que su director fue reconocido como académico emérito de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. También fue miembro del International Press Institute, la International Law Association y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).Además, recibió "innumerables distinciones internacionales" por su trayectoria: entre ellas, varias condecoraciones de países extranjeros, tales como las órdenes del mérito otorgadas por los gobiernos de Italia, Brasil, Colombia, Alemania y España; la Orden de Caballero de la Legión de Honor de Francia y la Orden del Sol de Perú.También fue reconocido por la agencia española de noticias EFE y la Fundación Severo Vaccaro, y recibió el premio Agustín Edwards McClure, otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En 1997, obtuvo el premio Konex de Platino en la categoría Dirección Periodística.En 2014, recibió de las manos de los reyes de España el premio Luca de Tena, otorgado por el diario español ABC a las trayectorias periodísticas sobresalientes. En esa oportunidad Mitre afirmó: "Ni la democracia ni el Estado de Derecho pueden ser concebibles sin ese valor fundamental que es la libertad de expresión, pilar de todas las otras libertades que enaltecen la condición humana. Razón por la cual he sostenido siempre que sin libertad de prensa no habrá libertad".Fue participante activo en las reuniones anuales de la SIP, de cuya junta de directores formó parte, donde debatió sobre la situación de la libertad de prensa en el continente. Un valioso testimonio de su permanente prédica por estos principios fue la publicación, en 1990, del libro titulado "Sin libertad de prensa no hay libertad".