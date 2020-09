Municipios suman actividades y adhieren a reuniones al aire libre - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

"Se va trabajando bien, con las actividades que se van liberando a nivel provincial, y en nuestro municipio con un movimiento casi normal pero siempre con los cuidados"Alejandro ArnholdIntendente de Capioví

"Tenemos control de la Policía y agentes de salud en el camping, que controlan el ingreso y estadía de quienes nos visitan, y ahora podrán disfrutar de hasta 10 integrantes"Rosendo FuchsAlcalde de Panambí

Las actividades se van reactivando de a poco en los municipios y representan un desafío para los intendentes en cada caso. Es que las ansias de recuperar un poco el ritmo económico prepandémico se enfrentan a la necesidad de seguir con los cuidados extremos para que el Covid-19 no ingrese a la localidad.Como consecuencia, los alcaldes van habilitando muy de a poco nuevos rubros -con menos gente, horarios restringidos y exhaustivas medidas de higiene- mientras se analiza la reacción social. Es lo que ocurre con el reciente permiso del gobierno provincial para realizar reuniones de hasta 10 personas al aire libre, a la que las comunas fueron adhiriendo durante la jornada de ayer.El desafío es mayor como también la incertidumbre ante un panorama de crisis mundial. Y aunque cada día van surgiendo necesidades en el contexto pandémico, los vecinos misioneros son comprensivos y van tratando de reacomodar las actividades a los cuidados requeridos por las autoridades, en esto que se denomina la “nueva normalidad”.El gobierno de Misiones autorizó el último martes las reuniones sociales de hasta diez personas al aire libre. Como indica la norma, se permitirán los encuentros “en espacios públicos o de acceso público al aire libre, siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias nacionales y provinciales”.En ese sentido, los alcaldes y comités de emergencia decidieron adherir a la norma, atendiendo al requerimiento de la sociedad.En ese marco, el intendente de San Vicente Fabián Rodríguez comentó a El Territorio que “todo lo que el gobierno provincial decrete y sea en beneficio de la gente lo acompañamos”. Lo mismo ocurre en Capioví, desde donde el alcalde Alejandro Arnhold puntualizó en que “se va trabajando dentro de todo bien, con las actividades que se van liberando a nivel provincial, y en nuestro municipio con un movimiento casi normal pero siempre con los cuidados y protocolos”.Asimismo, el jefe comunal de Montecarlo Jorge Lovato, adelantó que se va a sumar, pero que además se está trabajando en forma conjunta con el comité de crisis para tomar las decisiones de las situaciones que se van dando. Mientras que en el municipio de Campo Ramón, el alcalde José Márquez Da Silva, confirmó que los atractivos turísticos están habilitados para reuniones familiares de hasta 10 personas. Son saltos, cascadas y campings que fueron aprobados los protocolos para recibir a las familias.Por su parte, Pedro Gómez, intendente de Los Helechos, manifestó: “en nuestro municipio hemos habilitado las plazoletas frente a la municipalidad y la plaza Pedro Peczak, para que disfruten al aire libre las familias, como así también el anfiteatro y las canchas de fútbol”.Sobre la costa del río Uruguay está el municipio de Panambí y tienen espacios de esparcimiento familiar en el camping municipal. “Tenemos control de la policía y de agentes de salud en el camping, quienes controlan el ingreso y estadía de quienes nos visitan y ahora podrán disfrutar de hasta 10 integrantes de una familia en nuestro espacio”, explicó el alcalde Rosendo Fuchs. También, el Cerro Mbororé es un lugar para que las familias puedan hacer turismo interno y disfrutar.En cuanto a El Soberbio, el presidente del Concejo Deliberante Daniel Gauna dijo que “en los próximos días veremos ese tema”. Lo mismo ocurre también en Leandro N. Alem, desde donde el secretario de gobierno Pablo Comby anticipó que aún la ciudad no emitió un instrumento específico al respecto pero “vamos a optar y aplicar, de la misma manera que lo hace la provincia, ya que será la Policía la que deberá controlar estas acciones”.En tanto, Iguazú, San Ignacio, Jardín América, Bonpland, Irigoyen y Fachinal también se adhirieron, siempre con protocolos necesarios.En San Ignacio, las actividades en cuarentena se van retomando lentamente. La localidad fue una de las del interior provincial que registró un caso de la enfermedad en julio pasado y fue un joven de 21 años que había llegado de Buenos Aires. En la actualidad no se tiene conocimiento de que haya más casos en el municipio y es por ello que el comité de emergencias e intendente van habilitando actividades adhiriéndose a las que determina la provincia.Por su parte, el alcalde Juan Carlos Bueno, de Bonpland, dijo que “el municipio sigue todos los protocolos de acuerdo a disposiciones de la provincia, estamos trabajando de manera coordinada con la Policía y salud pública, los comercios, aserraderos están trabajando con los protocolos correspondientes y se realizan los controles para que se cumpla con lo establecido”. Agregó que el Concejo Deliberante también sesiona con el distanciamiento correspondiente.En Alem, ya son muchas las actividades que funcionan. Comby declaró que “desde el primer momento fuimos cautos y seguimos las resoluciones que iba tomando el gobierno, acompañándolas luego de trabajarlas localmente en los protocolos y horarios”. Respecto a otros rubros que aún no tienen su autorización, reconoció que “hay varias pendientes de autorizaciones y esas son analizadas con su respectivo protocolos”, explicando que “en algunos casos se les va otorgando una suerte de permiso para que puedan funcionar a modo de prueba, como por ejemplo las guarderías que si bien no están formalmente autorizadas ya empiezan a trabajar”.Por su parte, en Eldorado fue una constante que el comité de crisis adhiriera y acompañara las decisiones tomadas por la provincia. Entre las medidas que aún restan tomar, y que fueran solicitadas por distintos sectores, se cuenta la habilitación para el funcionamiento de los jardines maternales que, previa verificación para comprobar que cumplen con los protocolos de bioseguridad, se tomaría la decisión de habilitarlos. La verificación, se haría en la presente semana.Otro de los pedidos pendientes es el realizado por los propietarios de bares y restaurantes en cuanto a permitirles abrir hasta más tarde. En un primer momento se los habilitó hasta las 3 de la mañana, pero tras comprobarse que en algunos casos se incumplió el protocolo, se modificó el horario, siendo el vigente de lunes a jueves hasta la 1 y los fines de semana hasta las 2.En el caso del Concejo Deliberante retomó las sesiones ordinarias de los días jueves tras una sola sesión experimental virtual.En el caso de Montecarlo, se fue adhiriendo a las distintas flexibilizaciones. “Vamos flexibilizando las actividades permitidas tomando muchas veces como referencia de horarios y demás que hacían los municipios más grandes y siendo cautos en cuanto nuestra realidad” dijo el jefe comunal Jorge Lovato.Es así que desde el miércoles se extendió el horario comercial de lunes a sábado de 7.30 a 12.30 y de 15 a 20.30, los domingos de 8 a 12.30, y se prevé ampliar los días y horarios de bares y restaurantes.