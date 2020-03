Municipios armaron sus comités de crisis y extreman medidas

Ingreso prohibido en Ituzaingó

En Ituzaingó, Corrientes, informaron que desde hoy y hasta el 31 de marzo no se permitirá el ingreso a personas que no tengan domicilio en Ituzaingó. Los ingresos por San Borjita, Villa Olivari, Ruta 120 y ambos accesos a la ciudad estarán cuidados, explicaron. Desde el municipio señalaron también que “se está trabajando para aplicar todas las medidas de manera progresiva”.El intendente Eduardo Burna suspendió también todas las actividades turísticas y recreativas que dependan del municipio y no están habilitadas las playas, los balnearios públicos y el camping municipal.