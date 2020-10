Municipios afectados por represa de Yacyretá preocupados por el impacto ambiental - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020 | 22:49hs.

Siete municipios del interior afectados por el embalse de Yacyretá se reunieron en la jornada de este martes en la localidad de Santa Ana para comenzar a determinar pasos a seguir y exigir a la EBY las obras correspondientes para recuperar algo del impacto negativo que han tenido cada uno de esos municipios que están en la costa del Río Paraná.Los intendentes presentes coincidieron en la necesidad de que la Entidad Binacional cumpla con las regalías que hace mucho no reciben, pero más que nada con las obras que son muy necesarias para reducir el impacto ambiental sufrido.El Territorio dialogó con el intendente anfitrión, Pablo Castro, quien dijo "la reunión consistió en armar una mesa de trabajo en la que pusimos todas aquellas cosas que la EBY no ha cumplido con cada municipio y que a medida que pasa el tiempo estamos cada vez más preocupados por los efectos negativos de la represa en nuestro medio ambiente y las obras convenidas acta de por medio desde hace años. La idea es solicitarle a la nueva gestión de la entidad la actualización de las actas en las que se compromete a recompensar a cada municipio el daño ambiental como así obras que no están terminada o ni siquiera comenzadas. En el marco de la terminación de Yacyretá hay obras que no han sido terminadas en Santa Ana y en cada uno de los pueblos de la costa del Paraná que hoy nos reunimos para empezar a tramitar a que con la mayor celeridad se cumpla lo convenido por actas hace años. Nuestra esperanza es que esta nueva gestión de la Entidad Binacional nos escuche y se comience a trabajar en lo que falta en cada municipio para recuperar nuestro medio ambiente. En lo que corresponde a Santa Ana, la costanera, acceso al puerto, la toma de agua, nosotros no contamos con una toma de agua todavía sabiendo lo importante que es para una comunidad el acceso al agua potable (actualmente se provee del vital líquido a través de pozos perforados). Las obras del puerto están sin terminar y ahora con la autovía que nos dejan las colectoras terradas" dijo Castro y continuó "otra de las situaciones importantes también son las actas complementarias que habíamos firmado con la EBY para seguir avanzando con las obras municipales con las que contábamos antes y que nos permitía no solo una recomposición al pueblo sino dar trabajo a nuestros ciudadanos ya que en esas actas complementarias figuran por ejemplo saneamientos, empedrados, cordones cunetas, etc., es sumamente necesario retomar ese compromiso de la Entidad con cada uno de los municipios afectados que es momento que se empiece a cumplir" dijo Castro.En tanto, Javier Peralta, alcalde de San Ignacio, dijo a este matutino "la realidad es que nos estamos reuniendo para buscar una solución al alto costo ambiental que hemos sufrido cada uno de los siete municipios hoy presentes. San Ignacio sufrió un daño ecológico importante que aún no se pudo reparar, son algo más de 4.000 hectáreas dañadas y nos merecemos lo que reciben otras provincias otras comunidades que también fueron afectadas, la idea entonces es tratar de ir unificando criterios para realizar presentaciones al respecto en la Entidad Binacional y que nos den una respuesta de una buena vez. En el caso de mi comunidad en los últimos tiempos casi no se ha mostrado la EBY y es hora que obtengamos algo de lo que corresponde" dijo Peralta.En la reunión estuvieron presentes además los intendentes de Garupá , Luis Ripol, Candelaria Carlos Flores, Loreto: Ramón Toledo, Mabel Cáceres de Santo Pipó y de Corpus Orlando Rostán.