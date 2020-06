Municipalidad de 25 de Mayo anunció pago de aguinaldo

Domingo 7 de junio de 2020

La Municipalidad de 25 de Mayo anunció que depositó el viernes el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), correspondiente al 50% que recibenlos trabajadores.Sobre la gestión para cumplir en tiempo y en forma con los trabajadores el intendente Mario Lindemann destacó a la prensa “siempre desde que asumí mi gestión desde el primer periodo, me he puesto tres objetivos primordiales: Abonar los sueldos del personal municipal en tiempo y forma. Mantener el equipamiento de las maquinas y camiones viales en condiciones para el mantenimientos de calles y caminos vecinales y, ocuparme de la salud y situacion social de la comunidad en general y de las personas de escasos recursos en particular “, señalo enfáticamente el jefe comunal.Lindeman asumió en diciembre pasado su sexto periódo como jefe comunal. De su gestión resaltó el orden de gastos logrados que permitió proyectar el pago de personal y cuentas del municipio. Así se destacó que ya el 30 de mayo pasado se abono el sueldo de los municipales correspondiente a mayo.