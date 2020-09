Municipales rechazaron oferta y seguirá el paro en Oberá - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020

Municipales de Oberá volvieron a rechazar ayer la oferta de incremento salarial que realizó el Ejecutivo local y anticiparon que irán a un paro por 48 horas.En este sentido, reiteraron el pedido por una suba del 15 por ciento y el pago de un bono no remunerativo por 10.000 pesos.La decisión fue tomada en una asamblea que se realizó ayer a la mañana.Plantearon que optaron por la continuidad de la medida de fuerza por dos días más, aunque hoy definirán si acatan o no la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo de la provincia el pasado martes.Por esta situación, desde el lunes la ciudad no cuenta con los servicios básicos, como la recolección de residuos, la distribución de agua potable, ni tampoco funcionan los comedores comunitarios.Asimismo, no se pueden concretar los trámites en el Ejecutivo, como el pago de patentes o de impuestos, al permanecer inhabilitado su acceso.El intendente Carlos Fernández realizó un video y explicó la nueva oferta salarial del 15 por ciento para todos los escalafones, aunque con diferencias.Precisó que para los que ganen menos de $25.000 habría un complemento de $4.000 no remunerativo.Asimismo, para los que ganen más de $25.000, propuso una suma remunerativa fija de $3.000 que se agregaría al aumento al básico de 15.000 pesos.Además, en la propuesta agregaron que aseguraban estabilidad y recategorización.Esta oferta no tuvo aceptación por parte de los gremios y rechazaron la propuesta, solicitando que se mejore o que les otorguen lo propuesto por los gremios.