Municipales de San Pedro reclaman pago de aguinaldo

De acuerdo a lo que establece el pedido de audiencia 005/2020, el motivo de la asamblea tuvo que ver con una irregularidad en la liquidación del Sueldo Anual Complementario, que no se liquidó de acuerdo a lo que establece la Ley 27.073, es decir, según el mejor sueldo de los últimos meses y no del salario básico, perjudicando a varios trabajadores quienes tampoco habrían percibido un 10% de aumento sobre el sueldo no remunerativo.