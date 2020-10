Municipales de San Pedro no llegaron a un acuerdo por aumento salarial - El Territorio Misiones

El encuentro no resultó positivo porque desde el municipio ofrecieron un aumento de mil pesos al básico y dos mil no remunerativo, un valor muy por debajo de lo que solicitan los empleados que no descartan realizar paro la semana próxima.Durante la reunión los referentes del sector, delegados de ATE, trataron de negociar con el intendente para lograr que el municipio se adhiera al 14 por ciento anunciado por el mandatario provincial a principio de septiembre.