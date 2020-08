Municipales de Oberá piden actualizar salarios

Domingo 9 de agosto de 2020 | 14:21hs.

Empleados municipales de Oberá solicitan un aumento salarial porque cayó la adquisición con los aumentos en góndola. Hasta el momento los gremios lograron el 20 por ciento de aumento al comienzo del año.





Los referentes de los gremios, principalmente la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), recorrieron todos los sectores laborales del Gobierno de la ciudad, dialogando con los empleados, quienes insistieron que necesitan de forma urgente una recomposición salarial.





Desde ATE hicieron saber desde su página en Facebook que recorrieron sectores, escuchando a los trabajadores y reconociendo que el acuerdo salarial este año, apenas llegó al 20 por ciento y a partir de allí, nunca el Ejecutivo se comunicó para una mesa de dialogo.





Respecto a los logros de aumentos en algunos municipios de la zona centro, se conoció que en Alem apenas llegaron al 10%, pero ese monto en Oberá no quieren los empleados, “sí nos dan 10 o 20%, que no aumenten nada, no impactará en nada y no ayudará en la economía familiar”, reflexionó el trabajador, quién pidió mantener la reserva de su identidad.





ATE presentó una nota solicitando una mesa de dialogo con el alcalde Carlos Fernández o los representantes de finanzas y jurídico de la Municipalidad, esperando que pronto sean convocados a analizar el pedido de aumento salarial.