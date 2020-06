Muñeco aguerrido

Jueves 18 de junio de 2020

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, lanzó una durísima crítica a la organización del fútbol argentino, del que dijo que “va a ir en decadencia”, y pidió que les permitan “volver a trabajar” a los planteles de los clubes de aquellas provincias en las que no hay circulación de coronavirus.

Además, en una entrevista con radio La Red, el Muñeco mostró su desconcierto por la medida de la AFA de eliminar los descensos en esta temporada, y coincidió en que “la salud está por delante de todo y de todos”, pero manifestó su deseo de “volver a trabajar con los cuidados necesarios ante esta situación”.

“Con el campeonato tomaron decisiones aceleradas -dijo el DT riverplatense-. Han decidido ejecutarlas y a partir de ahí dijeron 'vamos a ver qué pasa'. ¿Cómo 'ver qué pasa'? Yo veo un fútbol argentino que claramente va a ir en decadencia. Realmente estoy preocupado por lo que va a ser el fútbol argentino”.

“Sacaron los descensos -agregó-, ¿a cuántos podés ayudar con eso? No es muy comprensible. Puedo entender que quieras ayudar a los clubes más necesitados y me parece perfecto, es algo lógico y coherente, pero no me parece bien devaluar nuestro campeonato que ya viene siendo devaluado desde el momento en que no se respeta un formato cinco años seguidos”.

Y enfatizó: “Hace años que no respetan eso. Hace años que vienen devaluando nuestro fútbol. Ahora no sabemos cómo va a ser el campeonato que vamos a jugar. Todo esto se lo dije al presidente de River (Rodolfo D'Onofrio), que es el club en el que yo trabajo. Yo no voy ni a la AFA ni al Tribunal de Disciplina”.

Respecto de la posibilidad de entrenarse que tienen los clubes en las provincias donde está controlada la situación del Covid-19, Gallardo puntualizó: “No le cortemos la posibilidad a los futbolistas que están en otros lugares y pueden salir a entrenar. Me parece muy injusto, y acá no se trata de sacar ventaja. ¿Qué ventaja van a sacar, si ni siquiera sabemos si vamos a jugar este año?”.

“Tenemos el deseo de activarnos de a poco con los cuidados necesarios. No tengo deseo de romper una cuarentena, de comer un asado con amigos, deseos de shopping. Tengo deseos de hacer mi trabajo con los cuidados necesarios”, siguió.

Gallardo, finalmente, aseguró que se replantea “muchas cosas” en función de la realidad del fútbol argentino, pero afirmó que cumplirá su contrato en River “aunque no se sepa cuándo arranca esto”.