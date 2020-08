Multitudinaria marcha en contra el racismo Multitudinaria marcha en Washington contra el racismo - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

Tras días de protestas por un nuevo afrodescendiente baleado por un policía blanco, activistas visibilizaron ayer en Estados Unidos los estragos de la violencia racista al celebrar otro aniversario de la histórica marcha hacia Washington organizada por Martin Luther King en 1963.La multitudinaria conmemoración se concretó en el marco de una serie de manifestaciones antirracistas que desde hace cinco días ocupan la localidad de Kenosha, en el estado Wisconsin, luego de que el domingo pasado el afroamericano Jacob Blake fuera acribillado por la espalda por un policía blanco, frente a sus tres hijos de entre tres y ocho años.“No seremos un escaño de la opresión, prestaremos lealtad a la verdad; Estados Unidos negro debés levantarte y luchar, pero no con caos y violencia”, manifestó Letetra Widman, la hermana de Blake, ayer, durante la concentración.La hermana de Blake, el joven de 29 años que se encuentra hospitalizado y ya no podrá volver a caminar debido a las heridas que recibió, enfatizó que no pensaba “disfrazar este genocidio y llamarlo brutalidad policial”.Ayer y como 57 años atrás, cuando Martin Luther King pronunció su histórico discurso “Yo tengo un sueño”, el monumento de Lincoln, en la Explanada Nacional en Washington, fue abrazado por miles de personas que exigieron justicia por las víctimas de la fuerza policial y una reforma penal.Entre la multitud que se congregó en el centro de la capital también se encontraban más de 60 manifestantes de Milwaukee que caminaron durante 24 días para poder estar presentes en el encuentro.