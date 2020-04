Múltiple homicida fue procesado con preventiva por un nuevo asesinato

Sábado 25 de abril de 2020

Pesados antecedentes

Desde principios de los 90 hasta la actualidad, la vida de Raúl “Dibu” Rodríguez se caracterizó por sus constantes vinculaciones con el mundo delictivo. Según los registros de este matutino, su primera aparición en los principales portales policiales de la provincia se dio tras ser hallado culpable del homicidio de una pareja de ancianos, a principios de los 90, en la localidad de 9 de Julio.

Por ese hecho, recibió 20 años de cárcel y su cumplimiento se hizo en la Unidad Penal III de Eldorado.

A mediados de 2006, tras 15 años encerrado, Dibu obtuvo la libertad condicional y buscó refugio en Santiago de Liniers, donde en aquella época residía una hermana suya.

Pero la tranquilidad en la vida de Rodríguez duró apenas unos meses ya que en octubre de ese año la Policía lo volvió a poner en el ojo de la tormenta al descubrirse el asesinato de su cuñado: José Penkala (46).

Las crónicas policiales señalaron que Penkala fue encontrado muerto el 25 de octubre en una propiedad del Kilómetro 29, dentro de una letrina. Los exámenes médicos detallaron que el hombre presentaba golpes y heridas cortantes. Entre las averiguaciones se pudo determinar que el dueño de casa había recibido la visita de su cuñado Raúl, con quien al parecer habría mantenido una discusión.

Tras conocerse el crimen, en paralelo, se constató que Rodríguez había desaparecido de la localidad. Así, rápidamente las sospechas recayeron sobre él. Más allá de las dos causas por homicidio previo a su implicancia en el caso Domínguez, a Rodríguez también se lo detuvo en varias oportunidades por hechos de robo, hurto y lesiones.

Debido al alto riesgo de fuga que implicaba que el sospechoso continuara en libertad el proceso investigativo en su contra, pero fundamentalmente por los temibles antecedentes que registra en su historial policial en Misiones, entre ellos un doble homicidio, la Justicia de Puerto Rico dispuso esta semana la prisión preventiva para Raúl Rubén “Dibu” Rodríguez (48), un sanvicentino que está sospechado de asesinar a golpes a Ismael Domínguez (64) en enero de este año en la localidad de El Alcázar.Desde hace tres meses los elementos de prueba en contra de Dibu fueron creciendo. En esa ocasión, había sido detenido en Eldorado por una comisión compuesta por integrantes de la Dirección Homicidios y de la Unidad Regional III de la Policía de Misiones cuando intentaba escapar con un puñado de prendas de vestir y un machete que se sospecha que utilizó durante el ataque a Domínguez.De acuerdo a lo consignado por fuentes confiables de la investigación, hasta el momento existen varios testimonios de vecinos del lugar donde ocurrió el hecho que ubicarían al ex convicto como el único responsable del crimen en investigación.En este contexto, el auto de procesamiento con prisión preventiva fue firmado el miércoles por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción de Uno de Puerto Rico.En la resolución se señala que Rodríguez está acusado por el delito de homicidio simple y, si bien se especulaba con que a partir de ciertas sospechas que se tienen en la pesquisa la calificación de la causa podría cambiar, hasta el momento no se pudo encontrar suficientes elementos como para que esto suceda.Es que en la chacra de El Alcázar donde el acusado se desempeñaba como cuidador fue que la Policía encontró el cadáver de la víctima.Incluso, se sabe que días antes del hallazgo del cuerpo, el sospechoso tomó sus pertenencias y escapó con rumbo desconocido sin dar aviso al dueño de la propiedad.Sin embargo, a las pocas horas de trascender el aberrante hecho, el sujeto fue atrapado por una comisión policial cuando caminaban en cercanías a una plazoleta del Kilómetro 11 de Eldorado, más precisamente sobre la ruta provincial 17.Fuentes policiales indicaron que la detención no fue sencilla, dado que Rodríguez intentó huir, pero afortunadamente no pudo concretar su cometido y terminó siendo arrestado.También se supo que los pesquisas habían realizado un allanamiento en cercanías a una olería en donde se creía que habría buscado refugio el sospechoso y allí dieron con varias pertenencias de Dibu que lo comprometerían severamente.Por el momento, la principal hipótesis del homicidio de Domínguez apunta a que el ataque se dio en el contexto de una pelea, cuyas causas aún no están muy en claro para los investigadores.Según la autopsia, el cuerpo presentaba un importante golpe en la parte trasera de la cabeza, además de cortes en distintas partes del cuerpo, los cuales habrían sido producidos con un machete.Por otra parte, en el lugar del hecho se encontraron marcas de arrastre que hacen suponer que la víctima ya fue arrojada sin vida al pozo de agua.Incluso, el sitio estaba cubierto con varios trozos de madera y no se descarta que luego de ser arrojada parte de las paredes del pozo se desplomaron sobre el cadáver.De acuerdo a lo que consta en el expediente, la víctima padecía de esquizofrenia y era habitual que se ausentara por algunas horas de su propiedad, ubicada a unos 100 metros de la ruta provincial 211.En esa oportunidad, tras no regresar a su morada durante todo un fin de semana, el lunes 20 de enero su hermano Irineo (67) denunció su desaparición en la comisaría local.Se cree que Domínguez llegó hasta la chacra que cuidaba el ex convicto y que hasta habría dormido una noche en ese lugar. Es por eso que no se descarta que ambos se conocían con anterioridad.Fue en medio de una reunión que estos mantuvieron durante la madrugada, y durante una ronda de bebidas alcohólicas, se produjo el ataque.Días posteriores al homicidio, Irineo Domínguez (67) se mostró muy consternado por el triste desenlace. En diálogo con este diario sostuvo a que su familiar “lo arrojaron al pozo, le tiraron piedras encima y encontramos el pozo tapado con una tabla”.“Es obvio que alguien estuvo ahí, alguien hizo ese trabajo. Pido justicia, no hay dudas que fue un homicidio”, enfatizó Irineo.