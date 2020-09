Mujica anticipó su retiro de la política por una enfermedad - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020

El ex presidente uruguayo José Mujica anticipó ayer, luego de votar en las elecciones departamentales, que está dispuesto a dejar su banca en el Senado y retirarse de la política por problemas de salud, y le pidió disculpas a la candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, a quien había criticado en un acto partidario.“Estoy por una pasarela, por cuestión de edad, porque tengo una enfermedad inmunológica crónica”, argumentó el popular Pepe -un personaje de relieve político continental- al anticipar su próximo abandono de la banca en el Senado y su decisión de retirarse de la actividad política.“Es lógico que la política obliga a relaciones sociales, y me tengo que cuidar (entonces) no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro y sería un mal senador”, consideró, citado por el diario El País y el portal La Red21.Mujica indicó que debido a su enfermedad no podrá darse una vacuna contra el coronavirus en el momento en que salga y agregó: “Yo pensé que esto era una gripecita que pasaba y no es una gripecita, me parece que es como el sida, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esto”.Reiteró que dejará su bancada en el Senado. Se especulaba con que lo haría en octubre, y respondió: “Si puedo lo voy a hacer antes”.“Voy a dejar la banca porque estoy por una ‘pa’ salir. Amo la política, pero más amo la vida. Y tengo que estirar los minutos que me quedan”, insistió.También aprovechó para disculparse con la candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, a quien había criticado en un acto público por “bajarse de los taquitos para descubrir que en Montevideo hay ratas”. “Que me perdone, al fin y al cabo soy una oveja negra, pero yo le tengo respeto”, aseguró.Por otra parte, las elecciones regionales y municipales de ayer en Uruguay finalizaron cerca de las 19.30 (misma hora en la Argentina) con una participación que “superó el 80%” del padrón electoral.