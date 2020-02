Mujer maravilla

Viernes 7 de febrero de 2020 | 01:00hs.

En 2017 se hizo oficial que el BMX freestyle iba a ser olímpico en Tokio este año. Desde ese instante, la misionera Analía Zacarías buscó, con el ímpetu que la caracteriza, ser una de las abanderadas nacionales y estuvo muy cerca de conseguirlo, tenía que terminar entre las mejores 9 del mundo y ocupó el puesto 12.

Si bien la meta no se dio, la posadeña tomó el lado positivo de su arduo trabajo y el balance dio a su favor. Ahora se reinventa y lo confirma señalando que París 2024 va a ser su nuevo horizonte.

“El 2019 fue espectacular para mí porque pude transitar el año preolímpico. Estuve tres meses en Europa compitiendo y me fue súper bien en Francia, Croacia, Austria, Bélgica, Holanda y después España... fue increíble porque en todos estos lugares obtuve buenos resultados, con segundos y terceros puestos”, explicó Analía.

Incluso Ana fue finalista en el Mundial de Montpellier, Francia. “Eso fue genial”, reconoció feliz.

Pero la vara llegó a lo más alto en noviembre, para cerrar el calendario internacional, y los nervios le jugaron una mala pasada a la representante de la selección argentina. “Estuve en China, en la serie mundial y a la semana competí en el Mundial UCI; ahí estaba toda la chance para meternos dentro de los 9 países para los Juegos de Tokio y los nervios me traicionaron; en la noche previa no pude dormir nada porque sabía que me tenía que ir súper bien para alcanzar ese puntaje y meterme y no como esperaba”, explicó.

La ciclista de la Tierra Colorada sufrió una caída en la segunda ronda y “eso me descontó muchos puntos y de 45 mujeres quedé 20; y en el ranking mundial ocupamos como país el 12° lugar”, señaló.

Aunque para Analía ir en el primer intento a buscar un boleto olímpico y estar tan cerca “es un buen resultado, porque tampoco nos quedamos 30, estuvimos ahí, y ahora la idea es prepararme para este año, en el que se vienen otros tres mundiales que son importantes”.

El primero será en abril en Hiroshima, Japón; luego será nuevamente en Montpellier en mayo y cerrará el año nuevamente en China.

“Por ahora tengo en vista estas tres competencias importantes y este año quiero dedicarme a prepararme y entrenar mejor para los próximos Juegos del 2014 - en París- donde van a entrar más países”, reflexionó.



Fue muy rápido todo y ya en el primer intento quedaste muy cerca de un Juego Olímpico, ¿cuál es el balance?

Es un sueño, fue todo muy de golpe, sí. En el 2017 dijeron es olímpico y ahí tuve que correr detrás de los puntos. Prepararse para los Juegos lleva mucho tiempo, se necesita una dedicación muy fuerte y no es una excusa, pero la preparación en los lugares sin la estructura correcta cuesta más.

Cuento como anécdota que las chinas empezaron a correr el año pasado y ya quedaron 11°, un lugar arriba de Argentina, pero pasa que China las puso en un colegio para deportistas y la preparación fue de 24 por 7 (24 horas, los siete días de la semana) entrenando en un espacio con colchonetas y adaptado; entonces eso es increíble y estas chicas no habían subido antes a una bici. Uno que lleva una trayectoria de 13 años arriba de la bici no puede contra eso, realmente sorprenden.



Quedarte tan cerca te hace pensar que podés ir por más...

Si, voy a buscar estar en 2024 porque me quedé con muchísimas ganas, es algo que me puede... es un sentimiento muy fuerte. No quiero cortar este entusiasmo y esas cosas que ya me empiezan a salir, en Croacia me puse a prueba y salté en una rampa que tenía una fosa de cuatro metros y lo logré, incluso le gané a la actual campeona mundial, eso es muy motivante.



¿Qué sentimientos te genera ser una de las impulsoras del BMX freestyle en las mujeres tanto en Misiones como a nivel país?

Me siento muy orgullosa y cada vez que me preguntan con respecto al género tomo más energía y voy por más, busco ir motivando a otras chicas y a dar más de mí. Es un desafío y estoy muy orgullosa de ser referente para chicos y chicas, me pone muy feliz.

Siempre digo que hay que hacer deporte, no importa cual sea, el deporte te conecta y generás relaciones interpersonales, hacés amigos, te desarrollás personalmente, podés viajar… es aprender algo nuevo todos los días.