Mujer denunció torturas de efectivos de la Policía

Lunes 29 de junio de 2020

Una mujer de 27 años, madre de tres menores, denunció que fue torturada por efectivos de la Seccional Cuarta, tras lo cual fue alojada durante una semana en la comisaría de Los Helechos por presunta resistencia a la autoridad.

La denuncia fue radicada el último viernes ante la Fiscalía de Instrucción Dos, a cargo de Miriam Silke.

En diálogo con El Territorio, la víctima indicó que “el sábado 6 de junio, a eso de las diez de la noche, estaba en mi casa con mis hijos de 6 y 7 años cuando llegó un móvil con varios policías. Preguntaron por mi novio y les dije que no estaba, pero igual entraron y me dijeron que me tenían que llevar para una declaración”.

La mujer reconoció que había tomado alcohol, pero era consciente de sus actos, por lo que abrigó a sus hijos y acompañó a los uniformados. Su hija de 11 años estaba en casa de la abuela.

“Cuando llegamos les llevaron a los chicos a otra oficina y me esposaron, ahí me desesperé. Les pregunté por qué me detenían, y en eso uno de apellido Melnick me tumbó en el piso, me pisó la cabeza y me asfixió con la capucha de mi campera. Pensé que me moría porque soy asmática y no podía respirar”, indicó.

En tanto, identificó como “López y Cabañas” a los otros policías que la maltrataron.

“Me decían que me iban a sacar a mis hijos, que no iba a ver el sol en mucho tiempo”, agregó.

Tras la revisación del médico policial, le informaron que sería trasladada a la Seccional Segunda, dependencia exclusiva para el alojamiento de mujeres en Oberá.

Pero en este punto, afirmó que cuando estaban llegando a la Segunda los policías decidieron llevarla a otro lado.

Al respecto, mencionó que “gritaban, se reían y pusieron la música a todo volumen. Estaban como sacados. Salimos a la ruta, entramos por un camino oscuro y pensé lo peor, pero por suerte iba una mujer policía que les llamó la atención. De ahí me llevaron a la comisaría de Los Helechos, donde pasé una semana terrible”.

Tal como citó en la denuncia, era la única mujer detenida en el lugar y la ubicaron frente a las celdas de hombres.

“Es lamentable lo que pasa en esa comisaría, las cloacas desbordan en los calabozos y te obligan a comer así. Es un infierno. Me tuvieron una semana allá para que mi familia no me pueda ir a visitar ni vean los moretones que tenía. Por eso hice la denuncia, porque es injusto lo que me hicieron”, aseguró.