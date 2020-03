Mujer denunció que un policía la golpeó frente a un boliche

Domingo 1 de marzo de 2020 | 00:05hs.

Una vecina de 50 años del barrio Villa Alta de San Antonio denunció que fue agredida por un policía de la comisaría local, ayer por la madrugada, en la puerta de un boliche de la zona céntrica de la citada localidad a donde había asistido para bailar en compañia de su hijo de 22 años y los amigos del chico.Teresa Costas (50), dialogó con El Territorio y comentó el mal momento que protagonizó y comentó que el efectivo que la atacó la empujó y luego le propinó un fuerte pizotón con el borcegui que le provocó varias heridas en el rostro.Según comentó la mujer, todo se inició cerca de las 3.40 cuando advirtió que su hijo: Marcos O. (22), fue sacado a la fuerza desde el interior del baño del local nocturno por personal de seguridad del boliche.Y añadió que cuando salió hacía la vereda junto a los amigos de su hijo para pedir explicaciones se encontró con dos policías de la comisaría local que tenían reducido a su hijo.En ese contexto, siempre desde el relato de la vecina, cuando se dirigió a uno de los uniformados éste la empujó y antes que pudiera reincorporarse la golpeó con la bota en la cabeza.“Me agarró del brazo y me tiró al asfalto y cuando me di vuelta me pisó en la cara”, comentó la denunciante quien ayer por la tarde tenía previsto realizar una denuncia formal en la comisaría de Bernardo de Irigoyen contra el supuesto policía agresor.“Yo sólo llegué para preguntar qué había hecho mi hijo. Quería que me explicaran qué había pasado, mi hijo no es ningún animal para que lo saquen del boliche como lo hicieron. Él nunca tuvo problemas con la policía y es una buena persona. Hay testigos que vieron lo que pasó”.La mujer además comentó que al ir a visitar a su hijo a la comisaría de San Antonio, los uniformados que la atendieron le dejaron entrever la posibilidad de iniciarle una causa por resistencia a la autoridad por lo ocurrido. Lo que indigno aún más a la denunciante.“Esto es un total abuso de la autoridad por parte de la policía y esto no puede quedar así”, agregó Teresa, quien ayer permanecía con reposo médico a causa de los golpes en el rostro.