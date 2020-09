Mujer de geriátrico posadeño fue reevaluada y dio negativo - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

Puerto Leoni suspende actividades Varias comunas procedieron a la restricción de actividades tras la fiesta de cumpleaños que se realizó en la localidad de 9 de Julio con la presencia del joven de 24 años de Aristóbulo del Valle que dio positivo para Covid-19 el lunes. Ellas son la propia 9 de Julio, Colonia Delicia y Santiago de Liniers.



A pesar de no estar relacionados a este caso, también dieron marcha atrás Aristóbulo del Valle, Colonia Victoria y el jueves se sumó Salto Encantado.



Ayer, el intendente de la localidad de Puerto Leoni, Claudio Cano, aprobó la Resolución 23/2020 a través de la cual dispone la prohibición por siete días, desde ayer, de las actividades relacionadas con la pesca de sustento, recreativa o deportiva y todas las actividades vinculadas al turismo interno.



En diálogo con El Territorio el secretario de Gobierno de esa localidad, Ariel Garay, explicó :“La medida se toma por el Club de Pesca más que nada, viene mucha gente de Aristóbulo del Valle y la comisión se acercó al municipio a plantear la situación”. “Es por siete días, la pesca y el turismo interno de cercanía”, añadió Garay.

En lo que va de septiembre, Misiones acumuló 29 casos; más de uno por día y llegó a un total de 83 positivos, convirtiéndose en el mes más complicado hasta ahora. Desde el viernes pasado, todos los días el parte epidemiológico emitido por Salud Pública reportó de manera ininterrumpida nuevos positivos. Sin embargo, ayer fue el primero en siete días en que la provincia no contabilizó personas contagiadas.La novedad fue que la mujer de 76 años, que residía en un geriátrico de la ciudad capital y se encuentra internada en el Hospital Madariaga, fue reevaluada y dio negativo al test de Covid, por lo que la contabilizaron como la recuperada 66. Sin embargo, confirmaron que continúa internada debido a su patología de base. Asimismo afirmaron que todos los contactos de la residencia (empleados e internos) fueron evaluados y dieron negativo al test de PCR.Es así que actualmente hay catorce personas con el virus activo, de los cuales doce cumplen aislamiento domiciliario y dos están internados: el joven de 26 años de Puerto Iguazú (quien padece obesidad); y el hombre de 47 años oriundo de Aristóbulo del Valle que el último sábado fue internado en el Hospital Samic de Oberá. El paciente ingresó con un cuadro de insuficiencia respiratoria grave y tras el hisopado recién se detectó que era positivo para coronavirus, por lo que desde ese momento está internado en terapia intensiva.Según indicaron fuentes consultadas, Salud Pública realiza entre 30 y 50 test de Covid diarios en la provincia a toda persona que presente síntomas como fiebre, tos pérdida repentina del gusto o del olfato, entre otros criterios.El jueves se conoció el caso de una camionera de 24 años, oriunda de Almafuerte pero que reside en Posadas, que tiene nexo epidemiológico con el joven de 17 años confirmado el miércoles. Ambos trabajan en una empresa de transporte de la capital provincial. Radioactiva 100.7 dialogó con Rafael Honecker, dueño de la empresa de transporte y padre del muchacho, quien aseguró: “A mí no me hisoparon, pero tuve pérdida del olfato. El hisopado de mi hijo nos cobraron 6.000 pesos y nos dijeron que si daba positivo se activaba el protocolo y se hisopaba a todos los contactos más cercanos, pero eso no fue así”.Y agregó: “Vinieron del Cebac y la hisoparon a Damaris (la joven de 24 años), a mi secretaria y a mi señora que dio ‘no concluyente’, pero a mí no, a pesar de que perdí el olfato. Me dijeron ‘avisame cuando tenés la plata y volvemos’. Eso me molestó porque yo podría decir ‘calculo que no tengo Covid’, entonces salgo a la calle y sigo contagiando gente”. Sin embargo, Rafael afirmó: “Automáticamente llamé a unos primos que estuvieron conmigo, a un muchacho que nos suele hacer cargas y a los padres de la novia de mi hijo para tratar de frenar el contagio”.El Territorio consultó con Salud Pública cuál fue la razón por la que no se realizaron estos testeos, a lo que sólo respondieron que estaban realizando averiguaciones.La fiesta de cumpleaños en la localidad de 9 de Julio sigue dando repercusiones y en la mañana de ayer se dio a conocer que hay nuevos aislados en la localidad de Eldorado, ya que un enfermero del hospital Samic habría estado en contacto con personas que participaron del evento.Al respecto el director del hospital, Rodrigo Durán, dijo: “Lo que sucedió es que un enfermero estuvo en contacto con un familiar que asistió a la fiesta de cumpleaños de la abuela en 9 de Julio, por protocolo se lo aísla una semana, se le practica el hisopado, si no tiene síntomas vuelve a trabajar. Es muy difícil que se contagie pero si hubiera la posibilidad con esto se frena el foco y no se desparrama”.Por otra parte, el domingo falleció un paciente de San Pedro al que se le practicó un hisopado, “el paciente iba a ser donante de córneas, su resultado dio no concluyente, entonces por precaución también se aísla al personal que trabajó con el paciente”.En este contexto, las autoridades sanitarias aislaron a las personas que habían mantenido contacto estrecho con el hombre. Esta situación derivó en una reunión con los trabajadores del volante, porque el fallecido había viajado en remís.“El trabajo de los remiseros dentro de la provincia aumentó, y a consecuencia de la situación que generó la muerte de una persona con resultado probable positivo, que había viajado en remís, los remises deben registrar los traslados con nombre y contacto del pasajero, cuando salen e ingresan y en caso de que traigan pasajeros que provengan de otras provincias, deben quedarse en cuarentena”, explicó el médico Cristian Cristaldo, jefe de Zona Nordeste de Salud.