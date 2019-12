Muerte en San Antonio: "Lo único que queremos es Justicia"

Viernes 27 de diciembre de 2019 | 11:27hs.

Una joven de 25 años murió ayer a la madrugada tras permanecer casi ocho horas internada como consecuencia de un balazo sufrido en el glúteo y, mientras la Policía intenta reconstruir las circunstancias en las que se produjo el disparo, la Justicia ordenó la detención de su concubino ante la posibilidad de que tenga relación con el hecho.



La víctima fue identificada como Isabel Rodríguez De Almeida (25), quien residía en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Fátima, en la localidad de San Antonio, limítrofe con Brasil.



Además la Justicia ordenó de inmediato que el cuerpo sea trasladado a la Morgue Judicial para el correspondiente examen de autopsia, estudio que podría ser clave a la hora de reconstruir de qué forma se produjo el disparo que terminó provocando la muerte de la muchacha.



La hermana de la víctima, Emilsa, comentó en diálogo con El Territorio, "mi hermana tenía cuatro chicos que ahora están al cuidado de mi mamá. No hay mucho qué decir porque la familia se encuentra muy dolida, no tenemos explicación. Tenía cuatro chicos que no eran de su pareja actual y quedó un bebé con un año y nueve meses y los más grandes que quedaron sin su madre, es difícil saber quién se quedará con ellos, estuvimos comentando que no va a ser fácil".



"Estamos esperando la llegada del cuerpo, para nosotros cuanto antes mejor, pero estamos esperando porque le iban a realizar la autopsia. Fue mi papá a Posadas para conocer más sobre todo y por el momento no hay detenidos, la Policía no anda por acá aún", dijo.



Finalmente destacó: "Lo único que queremos es Justicia ya que la vida de ella ya no la podemos recuperar y tiene que estar preso quien la asesinó".



Según allegados, la joven sufría violencia de género y no se animaba a denunciar por miedo.



Notas relacionadas: