Moyano y su respuesta a los hinchas

Miércoles 19 de febrero de 2020

La paciencia de los hinchas de Independiente llegó al límite en el partido ante Arsenal por la Superliga. El empate de Fernández no borró la bronca que al final del partido, con el clásico aún haciendo mella, como un canto de guerra, insultaron fuertemente al titular rojo. Moyano no esquivó los micrófonos. Habló antes y después del partido, aunque lo más contundente lo dijo al abandonar el estadio. “Estoy acostumbrado, hermano, yo estuve tres veces en cana en la Dictadura, no me achico con nada. Mirá si no me voy a bancar este momento”, remarcó. “No vengan a romper la paciencia con eso. ¿Reprobaron qué? Los que insultaron fueron cuatro gansos”, minimizó. Al tiempo que replicó: “Somos responsables, pero no me puedo poner los pantalones cortos y salir a la cancha. A la gente que viene a ver al Rojo y lo respeta le agradezco”.