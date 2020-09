Móvil policial despistó luego de perseguir a contrabandistas - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020

Dos efectivos de la comisaría de Guaraní resultaron con lesiones de carácter leve durante la tarde de ayer tras protagonizar un despiste en medio de una persecución con contrabandistas que se movilizaban sobre la ruta nacional 14.En tanto que minutos más tarde, a pocos metros del lugar del siniestro, otra comitiva policial halló abandonada sobre un camino vecinal de la localidad de Leandro N. Alem una camioneta Ford Ranger repleta con más de 2.000 gruesas de cigarrillos de contrabando.Según informaron voceros consultados por este matutino, la intervención policial comenzó durante la siesta de ayer cuando miembros de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II de Oberá obtuvieron el dato del posible traslado de un cargamento de cigarrillos, sin el correspondiente aval aduanero.De acuerdo a las averiguaciones se pudo determinar que el vehículo utilizado para la maniobra sería una camioneta, lo que motivó la intervención de todas las dependencias de dicha jurisdicción.No pasó mucho tiempo cuando una patrulla de la comisaría de Guaraní, integrada por el cabo Luis Alberto P., y el oficial sub ayudante Cristian M., interceptaran dicho rodado circulando a gran velocidad por ruta nacional 14.Inmediatamente se inició un seguimiento a la camioneta, el cual se extendió desde Guaraní hasta el acceso a Colonia El Chatón, en Leandro N. Alem, en donde tras una maniobra el móvil policial terminó cayendo a un barranco.A causa de ello, ambos uniformados resultaron con golpes leves en la cabeza y en los brazos. Y por precaución tuvieron que ser asistidos en un centro asistencial de la zona.En tanto que a los pocos minutos, sobre un camino vecinal rodeado de plantaciones de pino, los investigadores encontraron abandonado la Ford Ranger.A raíz de esto se dispuso el traslado del vehículo hasta la sede de la Unidad Regional en Oberá para el conteo de los distintos bultos de cigarrillo de contrabando que estaban dentro de la caja del vehículo.En tanto, los responsables del cargamento ilegal lograron escapar a pie y hasta al cierre de esta edición no habían sido ubicados por la Policía de Misiones.Por otro lado, en otro procedimiento realizado por la misma fuerza en Leandro N. Alem, pero durante la madrugada, los uniformados incautaron 50 gruesas dentro de un automóvil. Los cigarrillos estaban distribuidos en 12 cajas que eran transportadas dentro de un Toyota Etios, que fue secuestrado minutos antes de las 3 en el kilómetro 845 de la Ruta Nacional 14, por integrantes de la División Comando Radioeléctrico Este.Los policías que hacían control en el lugar, al intentar identificar a una mujer de 45 años y un menor de 17 que iban dentro del Etios, advirtieron el nerviosismo de ambos por lo que se les invitó a exhibir lo qué llevaban en el baúl. Allí se encontraron las cajas de los cigarrillos que no tenían aval aduanero.