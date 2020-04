Mover el avispero

Miércoles 29 de abril de 2020

Por Agustina Rella

sociedad@elterritorio.com.ar

La danza es la expresión corporal del espíritu. Sin palabras y con lograda armonía, lleva el arte de los pies a la cabeza.“Es absolutamente necesario que los bailarines dividan su tiempo y sus estudios entre el espíritu y el cuerpo”, recomendó Jean- Georges Noverre, el bailarín y coreógrafo francés en cuyo honor hoy se celebra el Día Internacional de la Danza.

Atípico, como muchas otras efemérides actuales, el Día de la Danza pone en relevancia al rubro, que hoy sufre el parate por la cuarentena.

Con varias actividades por streaming a nivel nacional y regional si bien “siempre hay motivos para celebrar, porque estar vivos y poder bailar en casa es un motivo, pero estamos realmente pasando por una situación muy delicada”, entendió Gabily Anadón, referente del Movimiento Federal de la Danza, región NEA.

“La mayoría de las personas, al no poder dar clases, no tienen para alimentar a sus familias y, aunque no creamos, hay muchas personas que mantienen a sus familias con su actividad”, agregó la coreógrafa.

En este sentido, más allá de que la cuarentena obligatoria paralizó a muchas actividades e incluso frenó las resoluciones administrativas, “entre las artes nos sentimos los más vulnerables, al no tener ningún instituto o institución que nos nuclee y nos organice. Eso fue bastante fuerte y todos lo hemos sentido, porque vemos como trabaja el Inamu, el INT y de alguna manera sentimos que nos hace falta esa conformación”, reflexionó Anadón, al tiempo que detalló cómo se viene trabajando para revertir esta situación.

Desde el Movimiento Federal se formó una mesa de trabajo con Cultura de Nación y se logró, por ejemplo, incluir a la danza como tal, en el Mica (Mercado de Industrias Creativas de Argentina). “Antes estábamos dentro de artes escénicas y ahora se nos nombra como lo que somos. Es un avance importante porque significa que el Estado pueda reconocernos como sector”, graficó Anadón.

En la misma línea, aunque vienen trabajando incansablemente por una ley nacional de danza hace 13 años, el movimiento se conformó oficialmente en noviembre del año pasado y están llevando adelante un registro de la actividad.

A través de un formulario que tratan de difundir “lo máximo posible para que el número sea lo más cercano a la realidad”, se busca detallar cuántas personas se dedican a la danza, qué y cómo lo hacen, “toda esa base de datos se está organizando”, explicó Gabily.

En tanto, en Misiones, con el viento a favor de haber avanzado en una ley provincial para regular la actividad en 2017, se espera este año finalmente la creación del instituto que nuclee a todos los trabajadores de la danza.

“No daban los tiempos, pero si hubiésemos tenido el instituto este año por ahí hubiésemos atajado la pandemia un poco más fuerte. Todo tiene su tiempo administrativo, protocolar, diplomático, pero tenemos la promesa de que se ponga en marcha este año. Así que esperamos que así sea porque ya es momento”, subrayó Anadón y destacó que entre las recomendaciones al Ejecutivo, se priorizó la necesidad de líneas claras de subsidio.

Al respecto de a cuántos incluirá, “todavía no lo tenemos cuantificado, sabemos que falta mucha gente por registrarse. Realmente es increíble la cantidad de gente que hace danza en la provincia, ya sea de manera profesional como fortuita. La actividad es muy fuerte”, reflejó Anadón.

“Se sabe que lo que más hay es folclore y que lo segundo es el árabe. Así como que en estos años hubo un renacer bastante fuerte del hip hop y que se está conociendo la danza contemporánea y la videodanza”, agregó e hizo hincapié en que la mayoría de los trabajadores de las provincias no están habituados a postularse a subsidios. Incluso en muchos lugares del interior se complica más por la falta de tecnología y comunicación, por eso, se pretende oficiar de nexo.

A su vez, después de algunos años de trabajo, está pronta también a oficializarse, la primera organización gremial nacional del sector: Asociación de Trabajadores de la Danza Argentina (Atda). “Falta sólo una firma, si no tuviéramos la pandemia ya tendríamos el gremio”, anunció la bailarina arraigada en Misiones, al tiempo que consideró que “va a definir un antes y un después seguramente en nuestro trabajo”.



Conciencia y baile

Para recordar hoy su día, desde el Movimiento Federal proponen cambiar la foto de perfil con un flyer concientizador: ‘29A, danza es trabajo’. Además habrá transmisiones en vivo por región, desde las 15 hasta las 22, finalizando con un gran encuentro inclusivo por Zoom en el que cada uno bailará desde su provincia.

Por otro lado, en la Tierra Colorada se lanzó la convocatoria Bailemos juntos Misiones, donde a raíz de 16 compases del tema Bailas de Yerba Canchada, se armará un video compaginado con todos los participantes. También habrá clases online desde las 9 hasta las 14 de profesores de toda las provincias, por diferentes redes.



Paliativo financiero

Mientras muchos espacios se mantienen a flote gracias a las clases online y/o generosidad de los alumnos, varios estudios de danza tuvieron que cerrar definitivamente sus puertas. Tanto el Estado nacional como el provincial siguen buscando paliar la crisis.

Así, la Secretaría de Cultura girará más de 300.000 pesos para mantener abiertos más de 30 espacios de danza de toda la provincia, según anunció ayer. Hoy a las 11 se darán detalles en el marco del Día de la Danza a través de Youtube/Culturamisiones.

Los formularios se armaron en marzo y la asistencia será otorgada en los próximos días. “La cuarentena también afecta a los servicios administrativos, y gestionar y transferir fondos no es una tarea sencilla, pero poco a poco vamos avanzando”, manifestó Joselo Schuap, al frente de la cartera, y agregó que una vez pase este período de aislamiento, “y tal cual se anunció al iniciar la gestión, se avanzará con la implementación del Instituto Provincial de la Danza”.