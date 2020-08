Moto GP: Rossi se salvó por centímetros de una tragedia

Lunes 17 de agosto de 2020

Valentino Rossi es un hombre afortunado. Y esa afirmación no tiene que ver con su enorme trayectoria deportiva que lo pone en el Olimpo del mundo de las motos. Esa conclusión llega por lo que sucedió este domingo en Austria, en la cuarta fecha del Moto GP. Allí, dos pilotos chocaron entre ellos, sus motos salieron disparadas y por centímetros, primero una y después la otra, no impactaron contra el italiano. Pudo haber sido una tragedia.La situación fue realmente dramática y ocurrió cuando se corría la novena vuelta en el Red Bull Ring de Austria. Franco Morbidelli (Yamaha) buscaba superar a Johan Zarco (Ducati) cuando el francés se corrió de línea y frenó antes de tiempo para una fuerte curva a la derecha. El italiano no pudo esquivarlo y las dos motos impactaron entre ellas.Con el choque, los dos pilotos volaron por el aire. Zarco logró pararse por sus propios medios y fue rápidamente a asistir a Morbidelli, que estaba arrodillado en el suelo con claras muestras de dolor.Sus motos no tomaron la misma trayectoria que sus domadores. La de Morbidelli comenzó a dar vueltas en el aire. La de Zarco, en cambio, salió disparada a toda velocidad hasta que impactó contra la valla de contención y se hizo pedazos. Pero las dos quedaron con la velocidad y la fuerza para cruzar, volando por el aire y destrozadas, por el medio de la pista. Y ahí estuvo la parte más dramática. Justo por esa curva pasaban las Yamaha oficiales de Maverick Viñales y Rossi. Entre ellos no había más de tres o cuatro metros de distancia. Pero por el medio pasaron las dos motos de 150 kilos a toda velocidad y rozaron a Rossi.Ya casi como anecdótico, tras la reanudación, el podio fue: Andrea Dovizioso, con Ducati. Johan Mir (Suzuki) y Jack Miller (Ducati).