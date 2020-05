Moro declaró en Curitiba por su denuncia contra Bolsonaro

Domingo 3 de mayo de 2020

El ex ministro Sérgio Moro declaró en el marco de la investigación abierta contra el presidente Jair Bolsonaro. La semana pasada, al presentar su renuncia, Moro acusó al mandatario de intentar interferir políticamente en la Policía Federal (PF).

Esta entidad lleva adelante investigaciones contra dos de los hijos del presidente, Flavio y Carlos Bolsonaro.

Afuera de la Superintendencia de la PF, en la que declaró el ex juez, se cruzaron manifestantes a favor y en contra de Bolsonaro. Por su parte el presidente calificó a Moro de Judas e insinuó que el ex ministro interfirió para que no se investigue la puñalada que recibió en 2018.

Durante la jornada de ayer Moro declaró en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. En su etapa como magistrado, allí mismo lideró la causa denominada Lava Jato que llevo a la cárcel al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto a otros empresarios y políticos.

Esta vez le tocó al ex juez someterse a las preguntas de los agentes bajo la atenta mirada de tres procuradores designados por el fiscal general, Augusto Aras, para que acompañaran las diligencias.

El ex ministro había adelantado el viernes en una entrevista a la revista Veja que iba a presentar pruebas al STF para demostrar el intento de Bolsonaro de entrometerse en la PF.

Si hubiera indicios suficientes, la Fiscalía podría presentar una denuncia formal contra Bolsonaro ante el Supremo. Para dar curso a la misma el tribunal necesita el aval de una mayoría de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados (342 de un total de 513).

La PF funciona como una especie de FBI. El organismo quedó en el ojo de la tormenta ya que lleva adelante investigaciones contra dos de los tres hijos de Bolsonaro que participan en política.