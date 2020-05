Moritán dio detalles de su historia de amor

Lunes 18 de mayo de 2020

La historia de amor sorprendió a todos por lo abrupta. A menos de dos meses de haber comenzado su noviazgo con Roberto García Moritán, en octubre del año pasado Carolina Pampita Ardohain compartió en sus redes sociales la espectacular propuesta de matrimonio que el financista le había hecho junto al cálido mar de Punta Cana.Lo cierto es que, si bien Pampita contó en muchas oportunidades cómo había comenzado esta relación, hasta ahora no se había escuchado la versión de Moritán, quien invitado a PH, Podemos Hablar, por Telefe, no dudó en dar los detalles de cómo logró convertirse en el esposo de una de las mujeres más populares de la Argentina.El financista arrancó contando que tras su divorcio de Milagros Brito, la madre de sus hijos, Santino y Delfina, había pasado 13 años sin estar en pareja. Y que, dado que sus chicos ya estaban grandes, estaba con ganas de conocer a alguien. “Ya estaba empezando a sentir la necesidad de volver a darle una oportunidad a la familia”, dijo.¿Qué opinaba de Pampita en ese momento? “Que era la mujer más linda de la Argentina y del mundo”, dijo Moritán. Pero reconoció que le parecía “totalmente inalcanzable”. Además, aunque la modelo había coincidido con él en restaurantes y eventos, el financista explicó que nunca se habían encontrado personalmente.Sin embargo, según explicó Moritán, en determinado momento la visualizó. “Me pareció que era ella y fui para adelante”, contó. ¿Cómo? “Estaba yendo a Rosario con mi socio, Marcos, a una reunión de negocios. Y mientras manejaba vi que era ella. Entonces le dije: ‘La vi a Pampita’. Y él me dijo: ‘Llamala, se acaba de separar’. Yo me quedé pensando un rato y pensé: ‘Le voy a mandar un mensaje”.Y luego relató como empezó el noviazgo: “Se dio algo muy interesante y es que, desde el momento en que empezamos a hablar hasta que nos vimos por primera vez, pasó un mes. Porque ella estaba viajando y yo también. Así que nos conocimos desde otro lugar. Arrancamos por WhatsApp, después por télefono... Así comenzamos una historia que hasta hoy nos tiene envueltos. Nos amamos mucho”, cerró Moritán.