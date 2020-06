Moria habló de su relación a distancia con Poidomani

Lunes 15 de junio de 2020

El matrimonio de Moria Casán y el artista plástico Humberto Poidomani siempre despertó curiosidad entre el público, sobre todo, porque desde que se casaron en Florencia, en diciembre del año pasado, ambos han vivido separados por miles de kilómetros. Sin embargo, invitada a Podemos Hablar, por Telefe, este sábado, la diva despejó algunas dudas sobre cómo es su relación a la distancia.

“Poidomani es todo lo que está bien. Ayer, por ejemplo, nos orgasneamos (sic) con la literatura. Me dice: ‘Estoy leyendo devuelta La Metamorfosis de Kafka”. Y, cuando él me dice eso, yo me toco”, empezó contando la One para sorpresa de todos los presentes.

No obstante, cuando Andy Kusnetzoff se cuestionó el hecho de que alguien pudiera excitarse y satisfacerse sólo con la literatura, Moria le aclaró: “Yo estuve con él una semanita más en Florencia (antes del casamiento) y, ahí sí, compartimos habitación. Pero en Roma no”.

La diva explicó que su marido vive actualmente en Miami y que ambos solo pasaron juntos unos quince días, previos a la boda durante un viaje por Italia. “Yo me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. ¡Me casé y me separé!”, dijo en un ataque de risa. Y confirmó que con Humberto no se ven desde el 28 de diciembre de 2019.

“Poidomani dice que le impresiona, porque le dije: ‘Mirá que no nos vamos a ver nunca más, baby’”, contó Moria, quien sin saberlo se adelantó a la llegada de la pandemia del coronavirus que obligó a cerrar las fronteras de la Argentina. Y aseguró: “Me dice: ‘Sos una bruja, mal’. No sé, eso que le dije le quedó dando un manijote terrible”.

Finalmente, como para darle un cierre a su divertida confesión, Moria concluyó: “La cuestión es esta: me casé, me separé y estoy divina porque nos orgasneamos (sic) intelectualmente.”

Moria había conocido a Humberto hace muchos años, cuando él era propietario de algunas discotecas porteñas. Pero en octubre del año pasado ambos se reencontraron y comenzaron una relación, que al cabo de dos meses se coronó con una boda “a la italiana” aprovechando un viaje por Europa.

Claro que, en un principio, la diva pensaba que iba a poder visitar a su marido con más frecuencia. Algo que, lamentablemente, el Covid-19 le imposibilitó. Sin embargo, está claro que tanto la Casán como Poidomani saben ingeniárselas como para trascender la distancia y mantener el fuego de la pasión.