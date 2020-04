Moria en cuarentena: no respondo a nadie

Jueves 2 de abril de 2020

A raíz del aislamiento obligatorio y, por ser población de riesgo, Moria Casán tuvo que levantar su programa. Pero la diva se descargó en Instagram: “Hello para todes los medios, exceptuando a mis amistades que me preguntan qué hago en cuarentena, les digo que al no hacer teatro ni tele, siento que no me interesa contar qué hago”, comenzó.

“Además es un respiro a mi vida, ya que, desde los 12 años asumí la responsabilidad de trabajar sin necesidad, por mi libertad, porque la independencia económica hizo que pudiera bancarme siempre sola”, cerró.