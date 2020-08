Morena Rial aclaró que no tiene coronavirus

Jueves 13 de agosto de 2020

En las últimas horas, diferentes versiones indicaban que Morena Rial había dado positivo para Covid-19. Un mensaje de ella en las redes sociales sembró dudas y esto llevó a que se haga un teléfono descompuesto que ella misma frenó. En una charla con LAM contó qué sucedió. “Yo subí una foto donde puse ‘cuarentena mood’ y fue porque todo el mundo está en cuarentena. A partir de eso todos empezaron a romper las pelotas. Lo puse porque no sabía qué poner en la foto, y me salió eso. Yo suelo poner todo en privado, para mejores amigos, pero esta la subí así y ahí empezaron con ‘¿Tenés coronavirus?’”.Acto seguido, manifestó: “Ahora estoy en la casa de mi mejor amiga, con la niñera y con Francesco, estamos aislados. Estamos 10 días acá, después vamos 10 días a mi casa”. Enseguida, de Brito la interrumpió: “¿Eso te lo recomendaron?”. “No, no. Como es una casa en un country dijimos ‘ya fue, nos vamos para ahí, para estar mas tranquis’. Nos aburrimos de tanto encierro. Yo vivo en Capital y no quiero llevar al nene al parque porque es un riesgo”, cerró.