Monumental renovación: River modernizará el estadio y sacará la pista de atletismo

Miércoles 5 de agosto de 2020

River publicó un comunicado ayer en el que confirmó que serán tiempos de renovaciones para el Monumental, dado que se trabajará sobre el campo para convertirlo en un “césped híbrido de última generación”.Dado que el fútbol no tendrá público en los próximos tiempos por la pandemia de coronavirus, la institución de Núñez confirmó que el plantel dirigido por Marcelo Gallardo no volverá a sumar minutos en el Monumental porque la obra planificada recién finalizará en 2021.Pero las modificaciones en el Monumental no solo serán para mejorar el campo de juego, a causa de que se dará un hecho histórico: desaparecerá la pista de atletismo que rodea el verde césped. Además, habrá un túnel único, del que saldrán el local y visitante al campo, por lo que las tribunas quedarán más cerca del terreno de juego.