Montó un delivery de bebidas tras la suspensión de eventos sociales - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020 | 06:00hs.

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Ya pasaron 164 días desde que los salones de fiestas están vacíos, que la música del carnaval carioca no suena y que las luces no se encienden. No hay casamientos, ni festejos de 15. Es que los eventos masivos y sociales están suspendidos desde mediados de marzo, cuando se decretó en el país el aislamiento social preventivo y obligatorio.En Misiones gran parte de los rubros comerciales, industriales, deportivos y de servicios volvieron al ruedo, de manera progresiva y con protocolo de por medio. Pero no todos regresaron aún, como ocurre con el rubro de los eventos sociales. La razón es clara, porque implican aglomeraciones y representa un posible foco de contagio masivo del Covid-19. Hace ya más de cinco meses que quienes dependían exclusivamente de las fiestas y grandes encuentros no tienen a su única fuente de ingresos ni tampoco un protocolo para volver, por lo menos, en lo que resta del año, porque el peligro de contagio continúa latente. En resumen, están parados.Sin embargo, muchos de ellos sacaron el freno y pusieron en marcha un nuevo camino, el de la reconversión. Cristian Bermúdez (31), quien es productor multimedial, hace cinco años se encarga de la organización de eventos en el Salón La Stanza, en Posadas, actividad que es su única fuente de ingresos. Como consecuencia de la pandemia, todas las fiestas las debió suspender por tiempo indeterminado. Por esto, optó por emprender y crear un delivery de bebidas para seguir en medio del parate.“Al mes que comenzó la cuarentena arrancamos junto con mi hermana con el servicio de delivery, con una pequeña inversión. Compramos algunos vinos, gaseosas y cervezas al principio. Ahora, tenemos una carta más abierta, con vinos de alta gama”, resumió.En diálogo con El Territorio, Cristian recordó aquel 20 de marzo cuando se decretó el aislamiento obligatorio en el país. “Tenía esa inquietud de qué iba a pasar, si iban a ser 15 días de confinamiento, era muchísima incertidumbre. Al día siguiente de que se decretó la cuarentena teníamos previsto un evento, que desde esa fecha lo venimos postergando. Lo mismo con otros eventos que se planifican con mucho tiempo de anticipación. Mantenemos hasta hoy comunicación con los clientes, pero sin ninguna certeza sobre en qué fecha podría llegar a hacerse la fiesta. Todos entienden la situación, se mantiene la vigencia de los contratos, pero se rumorea que vamos a ser los últimos en volver”, explicó.Producto del parate, pensó en una propuesta que le permitiera generar ingresos y, al mismo tiempo, que se adecuara al nuevo contexto. Fue así que surgió el delivery de bebidas. El nuevo trabajo lo inició junto a su hermana, que es profesora de Matemáticas y, en medio de la pandemia, su contrato escolar terminó.“Elegimos hacer un delivery con bebidas porque vi una promoción de una página de Buenos Aires sobre una modalidad igual. Busqué si había en Posadas, que los hay, pero muy pocos. Entonces, decidimos probar. Había otra alternativa, que era la venta de alcohol en gel, pero demanda mucho más presupuesto que el que contábamos con mi hermana y, a la vez, teníamos temor por apostar y perder. Al inicio, hicimos el envío gratis para atraer más a los clientes, que se coparon inmediatamente, pero ahora no, lo cobramos, por el valor actual del combustible”, contó.Tras la búsqueda de precios y marcas de bebidas para formar la carta, invirtieron parte de sus ahorros, 20.000 pesos en promedio, para la compra inicial de vinos, gaseosas y cervezas, para luego comenzar a levantar los pedidos, primeramente entre conocidos y, más tarde, a otros clientes de Posadas que se hicieron eco del reciente emprendimiento. “La gente no podía salir de su casa y sólo se permitía el motodelivery. Entonces se conjugó la parte económica y había que responder a una demanda, ante la ausencia de bares y fiestas, para tomar un poco en casa”, reconoció.Después de Semana Santa, a mediados de abril, el servicio tomó forma y desde aquel entonces no paró. Cristian y su hermana se encargaron de la toma de pedidos y del reparto. Al mes siguiente, en mayo, notaron que el negocio funcionó, ya que pasaron de los 2 pedidos por noche en abril a los 30 en cada jornada. “Ahora trabajamos de lunes a lunes, de 19 a 2, y los domingos desde temprano hasta entrada la madrugada”, detalló.Cada semana la demanda fue aumentando a tal punto que Cristian le pidió a Nico, su amigo, que le diera una mano con la iniciativa que convirtió en furor, enfatizó. A medida que las solicitudes de bebidas crecían, la carta también, que amplió su oferta a whisky, fernet, champagne, más marcas de gaseosas, jugos y energizantes, entre otros. También confeccionó promociones y ofertas para todos los gustos con la combinación de precio y calidad, precisó Cristian.Asimismo, agregó que la iniciativa ganó terreno en Posadas. El cierre de los bares y la imposibilidad de salir de casa en los primeros meses del confinamiento fueron el combo perfecto para el éxito del delivery, al ser una de las actividades que más creció en estos tiempos, no sólo de bebidas, sino también de minutas y helados. Pese a que ahora hay una mayor apertura en el rubro comercial y gastronómico, que permitió el regreso de la atención presencial, “la gente se acostumbró a que los productos lleguen a la puerta de su casa y continúan pidiendo, porque les resulta más cómodo y se quedan adentro, resguardándose”.“Hoy en día superamos ampliamente la inversión y la cantidad de pedidos con los que comenzamos, los quintuplicamos, cifras que nos permite reponer la mercadería, que no es nada barata, pero la ganancia que logramos nos permite pagar las cuentas y sobrevivir”, manifestó el joven.Aún no hay certezas respecto a cuándo cesará completamente el riesgo por coronavirus. Tampoco de cuándo se permitirá el retorno de las fiestas. Si bien se mantienen en pie los eventos programados en estos meses, planificados hace ya más de un año, y se proyectan otros más para el año próximo, siempre y cuando la coyuntura lo permita, el joven planifica su futuro.“La idea es seguir con el servicio, y si se habilitan los eventos más adelante, voy a seguir con el delivery. Incluso apunto a ofrecer las bebidas a los clientes para incluir así al paquete que ofrezco habitualmente para las fiestas. Quiero que los clientes tengan un combo completo, sin que busquen aparte las bebidas. Esta opción no la ofrecía antes de la cuarentena, ahora la haré porque aprendí mucho sobre los tipos de bebidas y los gustos”, dijo.“La pandemia nos llevó a pensar de manera distinta, a readaptarnos, a pensar estrategias para seguir, a pensar la demanda y encontrar una posibilidad, en mi caso, con el delivery vi el camino de la reinvensión. Esto me permitió seguir, me copó y me gusta”, reflexionó.Recalcó que la demanda por bodas y cumpleaños sigue porque organizar un festejo de tal magnitud requiere de mucha planificación. Pero ahora, deberá hacerlo con las nuevas normativas sanitarias. Y con el arribo de la temporada estival, espera que el negocio que creó para su reinvención prospere aún más. Las expectativas son altas, la propuesta está instalada.En el medio de tanta demanda Cristian aguarda por la llegada de ese día en que las luces del salón volverán a prender, la música a todo volumen suene otra vez y las fiestas vuelvan a celebrarse; que su principal actividad vuelva por completo. Pero esta vez con un complemento, esa propuesta que le permitió seguir en pie en estos meses tan duros para el mundo entero.