Montecarlo: vecinos reparan juguetes para regalar en Navidad

Martes 17 de diciembre de 2019 | 01:00hs.

Articulando tiempo, generosidad, trabajo y mucho amor, un grupo de vecinos de diferentes organizaciones de Montecarlo decidieron aunar esfuerzos y llevar alegría y diversión a los niños de la ciudad.Es así como representantes de la Fundación River Plate, Fundación Kolping, organizaciones ecologistas y vecinos de Montecarlo decidieron conformar una clínica de juguetes en la localidad. La finalidad del proyecto consiste en reparar y reacondicionar aquellas donaciones que llegan a la clínica, de modo que lleguen a sus nuevos dueños en perfectas condiciones.Al grupo, se sumaron las mujeres de Colonia Guatambú, quienes fabrican muñecos de tela y se comprometieron a colaborar con la causa.“La iniciativa es puramente solidaria. Buscamos con este proyecto articular la ecología y reciclaje en un acto de amor para los niños. Creemos que de alguna manera con estas actividades contribuimos un poco con la sociedad”, destacó Silvana Cuevas, integrante de la organización, en diálogo con El Territorio.“Teníamos en mente planificar una Navidad solidaria. Fue así como se nos ocurrió poner en marcha la clínica de juguetes, con el objetivo que los adultos le enseñemos a los chicos la importancia de pensar en el otro, la solidaridad y el desprendimiento de aquellas cosas que ya no usan” acotó Adriana Pedrozo, otra de las integrante del grupo solidario conformado.El centro de reparaciones cuenta con un variado stock y, lo mejor de todo, es que muchos juguetes llegaron a la clínica en buenas condiciones. “Estamos recibiendo donaciones desde que comenzó diciembre. La gente es muy solidaria y en poco tiempo logramos recaudar una gran cantidad de objetos. Peluches, bicicletas, autos muñecas, patinetas, rollers, un poco de todo”, coincidieron y agregaron: “Algunos vecinos hasta compraron juguetes completamente nuevos para donarlos y contribuir con la causa”.Además de la puesta en marcha de la clínica en la que “algunos de los juguetes necesitan un poco más de amor que otros, pero la mayoría llegan en buenas condiicones”, el grupo también lleva adelante diversas actividades para que los chicos puedan aprender al mismo tiempo que divertirse y reflexionar en la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan.En ese marco, el pasado fin de semana sellevaron adelante talleres de porcelana fría, pintura sobre madera y globología. Y todos los participantes debían acercarse al taller con un juguete que ya no usaban y donarlo a la clínica. “La jornada fue todo un éxito. Comenzamos por la tarde, temprano, y para las 20 recién estábamos terminando. Los chicos estaban muy entusiasmados y cada uno se llevó su trabajito a su casa”, resaltaron las organizadoras.El grupo trabaja en la Casa Kolping, ubicada detrás de la Plaza San Martín de la localidad. Allí, además de recibir las donaciones, también ofrecen un bono colaboración de 20 pesos que se sorteará este sábado y tiene como primer premio una camiseta de River autografiada. Los interesados en colaborar con la causa, pueden acercarse al edificio entre las 17 y las 20.“Este proyecto tien por finalidad recordarle a nuestro pueblo el verdadero sentido de la Navidad. Compartir, colaborar y pensar en el otro son pilares fundamentales para una sociedad más felíz y generosa”, destacaron las organizadoras.En lo que respecta al lugar planificado para la entrega de los regalos, desde la organización señalaron que: “Se trata de una gran sorpresa, todavía no vamos a brindar detalles de dónde será la gran fiesta. Sólo podemos adelantar que vamos a ayudar a los sectores más vulnerables de Montecarlo y que tenemos preparada una tarde plena de juegos, títeres, regalos y merienda. Será una jornada de festejos y mucha alegría”.