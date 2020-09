Montecarlo intensifica los controles de prevención contra el Covid-19 - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020 | 19:42hs.

Teniendo en cuenta que la propagación del Covid-19 está en una etapa viral, el ejecutivo de la ciudad de Montecarlo tomó la decisión de reforzar los controles de prevención dentro de la comunidad.En ese contexto recuerdan a todos los vecinos de la ciudad usar barbijo en la vía pública (que es obligatorio en la provincia de Misiones y en Montecarlo); usar alcohol en gel permanente y no dejar de lavarse las manos constantemente. Asimismo se solicita mantener el distanciamiento social en la vía pública, instituciones y locales comerciales.Según expresó el intendente local, Jorge Lovato “en Montecarlo siempre trabajamos en conjunto para que las medidas sanitarias se establezcan en la comunidad. También le cabe a cada montecarlense la responsabilidad social de cuidarse y cuidar a su entorno para no facilitar la entrada del virus. A nosotros como institución también nos corresponde asumir la responsabilidad de intensificar los controles del uso del barbijo, por ejemplo, que es fundamental. Todos debemos cuidarnos para que no tengamos que lamentarnos después”.