Momentos únicos en México

Domingo 16 de febrero de 2020 | 09:00hs.

Fuimos con mi pareja (un tanto temerosa) y mis niños de 6 y 4 años al Cenote Chaak Tun de México. Es Inmejorable. . No sólo se animaron sino que lo disfrutaron tanto como yo. Nos guió un joven súper cordial y nos asistió en todo momento en la excursión para que la experiencia fuese de lo mejor. Lo que se ve y se experimenta está en otro nivel, es un obligado en la visita a la Riviera Maya sin dudas. Punto aparte para el buffet, el pollo con mole es único. Diez puntos para Cenote Chaak Tun. Me gustó mucho el recorrido guiado, recibimos una muy buena atención. Los baños muy limpios y cómodos. Las chicas de las fotos muy atentas, la chica de resepcion super amable.

La única nota que añadiría sería que estuviera más cuidados los caminitos que llevan a las cuevas, porque tienen muchas hojas secas, almendras secas, tiradas y da un aspecto de descuido. De ahí en fuera me encantó, es un bello lugar donde se puede ver y oír cosas que parecen de película, algo que nunca se puede olvidar. Lo recomiendo mucho y claro que regresaría.

También pasamos por Rio Secreto y me fascino el Lugar. Muy virgen, muy natural. Los guías son unos expertos, muy profesionales y amables. El recorrido dura lo justo, el espectáculo visual al interior de los cenotes es maravilloso, la explicación muy detallada. De verdad Xcaret y similares es muy lindo, pero esto es mucho más auténtico y virgen. No dejen de visitar Río Secreto en visita a la Rivera Maya. Fuimos en pareja dos personas de 30 y pico, en enero. Hicimos el tour Rio secreto plus y fue excelente. Desde la atención de la persona que me asesoró en la web por el tema de las bicicletas, pasando por los transportistas, todos muy amables y muy puntuales hasta nuestro guía que fue excelente. Muy amable y divertido, con mucho conocimiento y dando buenas explicaciones hizo que tengamos una hermosa experiencia. El lugar es bellísimo, es un lugar único. La comida es muy buena, hay unas 2 o 3 opciones de platos (muy sabrosos), se puede repetir, y hay también algunas ensaladas. Super recomendable para todo aquel que vaya a Playa del Carmen o Cancún.



Soledad Gómez